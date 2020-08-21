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Aos 10 anos, Willian Nascimento, do Flamengo, se torna o atleta mais novo a assinar com a Nike

Jovem de Duque de Caxias, atualmente, pertence à equipe futsal do Fla e, uma vez por mês, realiza treinos no Ninho do Urubu para adaptar-se ao gramado...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2020 às 18:15
Crédito: Arquivo Pessoal
O pequeno Willian Nascimento, que completou 10 anos em abril, alcançou um feito admirável. Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o jovem da base do Flamengo fechou um acordo de patrocínio e fornecimento de material esportivo com a Nike, junto aos pais e empresários. Com isso, se tornou o atleta mais novo do mundo a ter tal representatividade da empresa americana.
Willian Nascimento, por enquanto, defende a equipe de futsal do Flamengo, com treinos no CEFAN e na Gávea. Porém, uma vez por mês, para adaptar-se ao gramado e aos posicionamentos táticos, treina no Ninho do Urubu sob acompanhamento de membros da categoria de base rubro-negra.
As divisões no campo iniciam a partir do sub-13. Ou seja, Willian tende a seguir lapidado nesse processo de transição de terreno por mais três anos. E ele já fala em tom ambicioso em prol do sonho de se tornar profissional.
- A Stadia entende que uma parceria desse porte valoriza muito o trabalho do atleta. Ele é um atleta de grande potencial, a empresa tem toda uma projeção de carreira, e esse patrocínio já estava dentro do esperado. Lógico que, pelo fato da pouca idade, ser o atleta mais novo a receber esse patrocínio, é algo que surpreende a todos nós, mas é gratificante. É um jogador diferente, com muito potencial. Tudo que podemos fazer é continuar a dar suporte a ele e à família, para que ele continue trilhando as conquistas.
Willian Nascimento pertencia ao futsal do Vasco até janeiro de 2019, quando deixou São Januário para defender as cores do Flamengo na modalidade.

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