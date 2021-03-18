Ao voltar a marcar pelo Corinthians, Ramiro afirma: 'Faz tempo que estava buscando esse gol'

Titular na vitória do Corinthians por 3 a 0 contra o Salgueiro, nesta quarta-feira (17), pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, em Pernambuco, o meia Ramiro voltou a marcar um gol pelo Timão depois de quase sete meses.

A última vez que o camisa 8 havia ido às redes foi no dia 30 de agosto do ano passado, na derrota corintiana por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão. Desde então, foram 30 jogos, 18 como titular e 12 entrando no decorrer da partida, passando em branco, até desencantar e ajudar o time de Parque São Jorge e avançar de fase na competição nacional. >> Confira a tabela da Copa do Brasil 2021

Um dos acometidos pelo surto de Covid-19, que atingiu 16 jogadores nas última semanas, Ramiro fez a sua segunda partida na temporada, e afirmou que já vinha perseguindo o gol antes de ser contaminado com o vírus.

- Fazia tempo que estava buscando esse gol, tive a oportunidade de chegar perto alguns jogos antes de pegar Covid. Mas o que fica de lição, que fica de positivo, foi a vitória do time - disse o meia à Corinthians TV ao fim da partida.

O jogador classificou o duelo contra o Carcará pegado, e elogiou o desempenho coletivo do Corinthians.