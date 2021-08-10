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Ao som do hino do Fluminense, garoto homenageado por Fred deixa hospital para seguir tratamento em casa

Pedro Henrique, de 15 anos, sofre de esclerodermia, uma doença rara que não tem cura; Fred mandou recado de força no gol contra o Cerro Porteño...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 15:08
Crédito: Reprodução
Homenageado por Fred após o gol na vitória sobre o Cerro Porteño (PAR) na Libertadores, o garoto Pedro Henrique deixou o hospital nesta terça-feira com a camisa do Fluminense e ao som do hino. Aos 15 anos, ele sofre de esclerodermia, uma doença rara que não tem cura e provoca o enrijecimento de tecidos, da pele a órgãos internos.
+ Fred entrou na lista dos 20 jogadores com mais partidas pelo Fluminense. Confira quem mais vestiu o uniforme tricolor
O menino seguirá o tratamento em casa após quase três meses. Pedro Henrique foi internado por conta de uma fibrose nos pulmões. O Fluminense publicou o vídeo nas redes sociais e os torcedores tem se mobilizado para contribuir financeiramente para o tratamento.
Veja todos os confrontos da Libertadores No gol marcado de pênalti sobre o Cerro, que classificou o Fluminense para as quartas de final da Libertadores, Fred correu para a câmera e falou:
– Pedro Henrique, para você! Eu vi seu vídeo. Nós estamos orando, eu, minha família e todo mundo do Fluzão. Força, você vai sair dessa!
Além de Fred, outros jogadores também enviaram mensagens e Pedro foi convidado a conhecer o CT Carlos Castilho.

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