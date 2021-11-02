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Ao ser questionado sobre vaias, Sylvinho elogia ambiente do Corinthians: 'Reciprocidade de olhar'

Treinador corintiano preferiu exaltar declarações elogiosas do elenco e mencionar o trabalho da diretoria: 'Resultados estão aparecendo'...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 13:57

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:57

No primeiro jogo com público total na Neo Química Arena, o técnico Sylvinho teve o seu nome vaiado por parte dos torcedores do Corinthians no anúncio da escalação. No fim da partida, uma vitória no último segundo contra a Chapecoense, por 1 a 0, e o treinador foi comemorar com a galera. Após a partida, quando questionado em entrevista coletiva sobre as manifestações negativas, o comandante corintiano optou por enaltecer o ambiente do elenco, principalmente através de elogios recentes de atletas em relação ao ambiente da equipe.
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- Nós temos um grupo do qual os atletas estão se manifestando muito, Giuliano, Renato (Augusto), João Victor, isso me chega, porque não vejo, mas fico feliz, porque ele tem elogiado o nosso trabalho e ambiente interno. Fico feliz de estar no CT e conviver com funcionários de 30 anos atrás, de ter uma facilidade em transitar em toda as partes do clube - disse Sylvinho.
O técnico ainda fez questão de ressaltar o trabalho da diretoria, que precisou reforçar o elenco no decorrer do Campeonato Brasileiro, onde as perspectivas iniciais eram na parte inferior da tabela, diferentemente da realidade, onde o Timão é o sexto colocado e briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.
- Alinhado com o presidente e diretoria, que tem anunciado que tem montado o time no meio do campeonato. Chegaram peças importantíssimas, que fizeram parte nem de metade do campeonato, talvez Giuliano sim, os outros não. Assim você vai redescobrindo o time em cima, resultados aparecendo, estamos em sexto, fizemos 10 jogos invictos, colocação que o clube em um determinado tempo estava em condições de se classificar diretamente à Libertadores - destacou o treinador.
Pouco antes da entrevista coletiva, o atacante Róger Guedes, autor do gol da vitória contra a Chape, na última segunda-feira (1º) já havia saído em defesa de Sylvinho, em entrevista concedida ao programa "Bem Amigos", do canal SporTV.
Na última semana, a principal torcida uniformizada corintiana, Gaviões da Fiel, emitiu uma nota em suas redes sociais, cobrando a demissão do treinador.

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