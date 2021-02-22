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Ao ser perguntado por Alaba, Kroos diz que é necessário mais do que qualidade para jogar no Real Madrid

Meio-camista alemão atuou com o austríaco no Bayern de Munique e acredita que o lateral esquerdo, que também atua como zagueiro, pode acrescentar no time merengue...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 10:52

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 10:52

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
Toni Kroos afirmou que não sabe o que David Alaba pensa a respeito de seu futuro, apesar de ambos terem sido companheiros no Bayern de Munique. Em entrevista à "Sky", o alemão elogiou a qualidade ao austríaco, mas afirmou que um atleta precisa ter outras características para ter sucesso no Real Madrid.- Se é titular no Bayern, é certo que tem a qualidade necessária para jogar no Real Madrid. Vamos ver o que acontece. Aqui é necessário qualidade, que esteja fisicamente bem e que sua cabeça esteja bem ainda que as coisas não saiam da melhor forma. Não basta apenas ter qualidade futebolística.
> Veja a tabela da La Liga
O lateral esquerdo, que também atua como zagueiro, é um dos principais nomes para ocupar o lugar de Sergio Ramos, caso o veterano espanhol saia ao final da temporada. No entanto, um dos entraves da negociação deve ser o alto salário cobrado pelo jogador, motivo de sua saída da equipe bávara.

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