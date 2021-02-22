Ao ser perguntado por Alaba, Kroos diz que é necessário mais do que qualidade para jogar no Real Madrid

Toni Kroos afirmou que não sabe o que David Alaba pensa a respeito de seu futuro, apesar de ambos terem sido companheiros no Bayern de Munique. Em entrevista à "Sky", o alemão elogiou a qualidade ao austríaco, mas afirmou que um atleta precisa ter outras características para ter sucesso no Real Madrid.- Se é titular no Bayern, é certo que tem a qualidade necessária para jogar no Real Madrid. Vamos ver o que acontece. Aqui é necessário qualidade, que esteja fisicamente bem e que sua cabeça esteja bem ainda que as coisas não saiam da melhor forma. Não basta apenas ter qualidade futebolística.