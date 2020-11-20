Ao ponderar o empate do Vasco, Sá Pinto justifica substituição de Gil: 'Alguma coisa teríamos que fazer'

O jogo do Vasco contra o Fortaleza, de poucas emoções, se encaminhava para 0 a 0 quando o técnico Ricardo Sá Pinto substituiu o meio-campista Leonardo Gil. Não por coincidência, o Cruz-Maltino não chutou mais a gol e sofreu pressão do time visitante na noite desta quinta-feira, em São Januário. O português explicou que a substituição de seu jogador mais lúcido na partida foi por uma necessidade física e por ambição de um melhor resultado.- Se eu puder, eu mantenho ele (Gil), mas ele estava com fadiga. A qualquer altura poderia ter um gol no jogo. Poderia ser o Andrey também a sair, mas foi uma alteração devida à fadiga, não pelo rendimento. Mas alguma coisa teríamos que fazer porque não tínhamos o controle do jogo. Já estamos há sei lá quantos jogos sem sofrer gol. Tivemos chances, eles também. São uma boa equipe, (a vitória) poderia ser de um lado ou para o outro. Queremos que seja sempre para o nosso lado - pregou Sá Pinto.