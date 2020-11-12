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Ao menos, a paz: com treinos no CT, o futebol do Vasco se distancia da conturbada política do clube

Time cruz-maltino vem treinando na Zona Oeste, a quilômetros de onde se dão os imbróglios nos bastidores do clube, em São Januário. Assim, tenta evoluir na temporada...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 08:30
Crédito: Ricardo Sá Pinto tem feito trabalho de blindagem do elenco cruz-maltino no novo CT (Rafael Ribeiro/Vasco
Momento importante no futebol, mas também na política do clube. A história é da reta final de 2020 do Vasco, mas poderíamos estar falando de 2014 ou de 2017. E naquelas ocasiões as eleições também se deram com muita polêmica, que causaram transtornos no time. Aí que está a diferença para esta temporada: apesar dos quase dois meses de má fase, nada tem a ver com o turbilhão nos bastidores.Pode parecer pouco crível considerando as constantes dificuldades do time cruz-maltino atualmente, mas é o que diferentes pessoas ouvidas pelo LANCE! relatam em relação ao ambiente interno. E há uma diferença fundamental para os problemas políticos não afetarem o departamento de futebol: o novo centro de treinamentos.
Diferentemente das últimas das eleições anteriores citadas, o elenco vem treinando bem longe de São Januário. Com os treinamentos nas instalações localizadas na Zona Oeste do Rio, os problemas e polêmicas ficam distantes, ao menos dos jogadores. O técnico Ricardo Sá Pinto é elogiado pela postura de tentar blindar os comandados.
-> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Para se ter ideia, na última sexta-feira saiu a decisão judicial que obrigou o clube a se organizar. Uma eleição se deu no ginásio, que fica no complexo de São Januário, ao longo de todo o sábado e até o início da manhã de domingo. O Vasco jogou na Colina naquele mesmo dia, com muito da parafernália do pleito ainda nas dependências do clube. E um protesto contra a nova eleição está marcado para esta quinta-feira, em frente ao estádio cruz-maltino.
Para se ter outra ideia, em 2014 as conversas entre os jogadores eram constantes sobre a eleição do clube. Entre o fim de 2017 e o início de 2018, a dificuldade foi tanta para se descobrir o novo mandatário do clube que houve um dia em que três presidentes legítimos concederam entrevista coletiva em, São Januário, ao mesmo tempo. Haja concentração.
Mas se o Vasco precisa de paz para voltar a evoluir e voltar a vencer, estar distante dos problemas dos bastidores é, minimamente, positivo. A próxima chance é neste sábado, contra o Sport.

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