Ao marcarem pelo Palmeiras no Dérbi, Gómez e Rony passaram a ter gols nos três rivais

Autores dos dois primeiros gols da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Corinthians no último sábado, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão-2022, tanto Gómez quanto Rony completaram a trinca com o adversário que faltava para que somassem gols em clássicos contra todos os principais rivais paulistas do Verdão: Corinthians, Santos e São Paulo.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Curiosamente, os gols de Gómez e de Rony foram praticamente idênticos: com cinco minutos de diferença (aos 13 e aos 18 do primeiro tempo, respectivamente), ambos marcaram de cabeça após cobrança de escanteio batida por Raphael Veiga, que chegou a 20 participações em tentos no ano.

O zagueiro paraguaio já havia balançado a rede contra o São Paulo pelo Brasileiro de 2018, e contra o Santos pelos Brasileiros de 2019 e de 2021, enquanto o atual camisa 10 havia vazado o Tricolor no Morumbi duas vezes: uma pelo Brasileiro e outra pelo Paulista de 2022. Além disso, havia feito gol sobre o Peixe, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro de 2021.Esse gol de Gómez sobre o Corinthians, que abriu o placar, foi o tento de número 50 do Palmeiras em jogos na Arena Barueri. Este foi o 29º jogo do Verdão no local, e chegou agora a 18 vitórias (acumula ainda sete empates e quatro derrotas). São 52 gols marcados (com o de Dudu) e 22 sofridos.

Agora, o zagueiro e o atacante se juntam a Dudu e Raphael Veiga, jogadores do atual elenco que também possuem gols contra todos rivais possíveis. Dudu e Veiga, aliás, são os artilheiros do time do atual elenco em clássicos, ambos com 12 gols. Dudu soma três gols sobre o Corinthians, quatro no Santos, e cinco diante do São Paulo. Já os 12 gols de Veiga em clássicos foram quatro sobre o Corinthians, quatro diante do Santos, e outros quatro no São Paulo.

Do grupo atual, Deyverson (que não deve atuar mais pelo Verdão) e Breno Lopes já marcaram contra dois rivais diferentes (Santos e Corinthians). Portanto, ambos precisariam apenas vazar o São Paulo para se juntarem ao seleto grupo formato por Dudu, Veiga e, agora, Gustavo Gómez e Rony.