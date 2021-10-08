Ao LANCE!, Tristão Garcia explica o desafio do Vasco: 'Fazer campanha de campeão para recuperar o atraso'

Crédito: Vasco vive o melhor momento nesta Série B, mas precisa de mais para conseguir o acesso (Rafael Ribeiro/Vasco

Na reta final desta Série B do Campeonato Brasileiro, ainda mais pela situação em que o Vasco se meteu, olhar para a tabela é mais do que necessário. Assim como falar com quem calcula as chances das equipes na competição. O LANCE! procurou Tristão Garcia, do site Infobola, que projetou o que o Cruz-Maltino tem de fazer para conquistar o acesso.- Acho que mais sete vitórias e completar com um empate, se precisar, para não depender dos outros. O Vasco teve um contratempo quando perdeu para o Londrina em casa e ali perdeu dois jogos (antes para o Remo e depois para o Operário). Tem que fazer campanha de campeão para recuperar o atraso - define Tristão.

O time comandado por Fernando Diniz está com 43 pontos a dez jogos do fim da competição. Pela projeção do matemático, chegaria aos 64 pontos considerados mágicos. A equipe está a cinco pontos do G4, mas os times do segundo ao quinto lugares estão separados por apenas dois pontos. É um bloco no qual o Cruz-Maltino precisa chegar.

- Na cabeça desses quatro times, eles disputam três vagas. Não estão olhando para baixo. O Vasco que está olhando para cima. O Vasco tem que colocar pressão. Principalmente nos confrontos diretos. O que o Botafogo fez, de perder em casa para o Avaí, o Vasco não pode se dar ao luxo - entende, fazendo também uma analogia curiosa:

- Tem que fazer como o tubarão, que, quando chega, afasta os peixes. Tem que chegar para assustar a turma. Para afastar pelo menos dois times - avalia.

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