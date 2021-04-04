Ao LANCE!, jornalistas projetam duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund pela Champions

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Está chegando a hora da bola rolar pelas quartas de final da Champions League. E na próxima terça-feira, Manchester City e Borussia Dortmund fazem um dos jogos de ida da competição europeia. A partida acontece no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela da Champions LeagueVivendo momentos opostos na temporada, o clube inglês chega com o favoritismo não só para o duelo, mas também para ser um dos finalistas do torneio. Os alemães, apesar de não viverem boa fase na Bundesliga, chegaram às quartas de final com autoridade.

Comandados por Haaland, o time aurinegro despachou o Sevilla com uma vitória e um empate (3 a 2 e 2 a 2) na fase anterior. O atacante norueguês, que é o artilheiro da Champions com dez gols, balançou as redes quatro vezes ao todo.

O Manchester City, por outro lado, teve como adversário outro rival germânico, outro Borussia: o Mönchengladbach. Sem tomar conhecimento, os jogadores de Pep Guardiola venceram por 2 a 0 tanto na ida como na volta.

+ Relembre os jogos entre Manchester City e Borussia Dortmund antes de reencontro na Champions LeagueMas por que Manchester City e Borussia Dortmund chegaram até aqui vivendo momentos tão diferentes? A explicação está pelo o que as equipes fizeram também em seus campeonatos nacionais. Enquanto o clube inglês lidera a competição e caminha a passos largos para o título da Premier League, o time aurinegro deixa a desejar e ocupa apenas a quinta posição da Bundesliga.

Do mesmo modo que os momentos são distintos hoje, o início da caminhada também foi. O Manchester City chegou a ocupar a 12ª colocação no Inglês em determinado momento, enquanto o Borussia Dortmund brigou de igual para igual no início com Bayern de Munique e RB Leipzig no Alemão.

E para analisar melhor o duelo entre City e Dortmund, o LANCE! convidou especialistas no assunto quando o tema é sobre os respectivos times. Para falar sobre o Manchester, o jornalista Fred Caldeira, repórter e correspondente da TNT Sports na Inglaterra. A respeito do Borussia, o jornalista André Donke, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports.

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VEJA AS RESPOSTAS DOS JORNALISTAS

L!: Acredita que esta é a temporada em que o Manchester City está mais pronto para vencer a Champions League?

Fred: "Acho que sim. Destaco aqui dois motivos que vão além da ótima sequência técnica da equipe: segurança defensiva e estabilidade física. Se você olhar o número de gols sofridos pelo Manchester City desde a virada de chave na temporada (novembro/dezembro), o rendimento é assombroso - na Champions, por exemplo, sofreu apenas o gol da primeira rodada da fase de grupos. E, salvo um acidente, Guardiola tem todo o elenco à disposição para a reta final da temporada."

L!: Qual o aprendizado da eliminação para o Lyon na última temporada?

Fred: "Não abrir mão das próprias características. Essa eliminação, acredito, cai muito na conta do Guardiola. A equipe tenta espelhar o esquema do Lyon, entra com uma linha de três pouco praticada e acaba jogando fora quase 60 minutos de jogo. Quando o Mahrez entra no lugar do Fernandinho, a partida muda um pouco, mas a perda de controle já estava consolidada."

L!: Qual sua expectativa e análise para o duelo?

Fred: "Acho que serão dois jogos divertidos. Se a solidez é a marca deste Manchester City, o Borussia Dortmund alterna momentos ótimos e terríveis com muita constância, às vezes dentro de uma mesma partida. Também será um teste interessante para a defesa do time inglês, não há um atacante com as características do Haaland na Premier League. Prevejo uma classificação dos Cityzens com alguma dificuldade."

André: "Sim, vejo o Manchester City como o pior adversário possível para o Borussia Dortmund, mesmo se não considerássemos o fato de o Bayern de Munique ser uma equipe mais conhecida para ele. City e Bayern são os melhores times da Europa atualmente, mas os ingleses têm sido mais regulares nesta temporada e apresentado o melhor futebol do mundo em 2021."

L!: O Borussia Dortmund volta às quartas de final da Champions League depois de quatro anos. O que mudou no clube desde então para conseguir voltar para esta fase?

André: "O time em si mudou significantemente, embora a sua filosofia não tenha mudado tanto assim. Dos 15 jogadores que entraram em campo em pelo menos um dos dois jogos contra o Monaco em 2017, somente cinco deles continuam, sendo que Guerreiro, Reus e Burki têm jogado regularmente nesta temporada. Piszczek virou reserva, e Schmelzer sequer atuou.

Creio que são dois fatores determinantes para o Dortmund ter retornado às quartas. Em primeiro lugar, o sorteio. Os aurinegros pegaram um grupo acessível, conseguindo a liderança mesmo sem terem apresentado um grande futebol. Já nas oitavas, o Sevilla era um adversário forte, mas era uma das opções mais viáveis – e é claro, o Dortmund fez uma excelente partida de ida. O segundo fator são os valores individuais, principalmente o Haaland, que segue com um nível absurdo. Já o Sancho recuperou o seu grande futebol após um começo discreto em 2020/21. O Dortmund tem um bom conjunto, mas tem sido bem irregular ao longo da campanha - como mostra seu desempenho na Bundesliga. Não fosse o Haaland, a situação seria bem diferente."

L!: Qual sua expectativa e análise para o duelo?