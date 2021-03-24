Ao lado de Abel Ferreira no Braga, Danilo somou bons números com o treinador

Crédito: Braga/Reprodução

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (23) o primeiro reforço para a temporada de 2021: Danilo Barbosa. O meio-campista de 25 anos, que pertence ao Nice-FRA, já estava no Brasil desde a manhã de domingo e passou por uma bateria de exames na Academia de Futebol. O contrato do jogador será por empréstimo com opção de compra ao final do ano.Cria do Vasco, Danilo é meio-campista dinâmico, com intensidade para ajudar nas fases ofensivas e defensivas do jogo, e foi um dos destaques no vice campeonato da seleção brasileira sub-20 no Mundial da categoria, em 2015. Na Europa desde 2014, o jogador passou por Braga, Benfica, Valencia e Standard Liege-BEL antes de se transferir para o Nice, em 2018.

No entanto, foi com Abel Ferreira que o meia atingiu seu auge no velho continente. Comandado pelo treinador na temporada 2017/18, na qual Abel levou o Braga em um histórico quarto lugar na Liga Portuguesa, Danilo atuou em 31 das 51 partidas da equipe no período, com 21 vitórias, 3 empates e 7 derrotas (aproveitamento de 70,9%). Ao todo, foram 1539 minutos em campo, obtendo quatro gols e quatro assistências, média de uma participação direta a cada 192 minutos.Com bons números, Danilo se destaca pelo índice de passes corretos, com 82% de precisão e 10 passes decisivos, ou seja, aqueles que possibilitam uma finalização ao gol. No estilo de jogo proposto pelo Verdão, com toques verticais, a alta precisão deve favorecer o coletivo e não apenas o individual.