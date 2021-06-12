Ao L!, Warley elege Kanu como o melhor jogador do Botafogo: 'Tem muita personalidade'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O LANCE! perguntou para Warley sobre características que correspondem aos jogadores do elenco do Botafogo. O camisa 25, em entrevista realizada de forma virtual, entre risadas e pensamentos, fez um elogio: escolheu Kanu como o melhor jogador do elenco. Confira:

+ Warley afirma que espera sequência na defesa no Botafogo: 'Quero ser um lateral que dá muitas assistências'

Mais feio: PV e ÊnioSe veste pior: Rafael Carioca. "Tá sempre quebrando", disse.Mais irritante: Lucas CamposMais engraçado: No momento sou euPior DJ de vestiário: Ninguém, porque só botam pagodeMelhor jogador: Kanu. "Tem muita personalidade nos treinos e jogos", afirmou.

O atleta, que afirmou à reportagem que deseja continuar atuando como lateral-direito, tem tido contato com Kanu com mais frequência nas últimas partidas por atuar do lado dele na linha de defesa. Entre comunicação e broncas, Warley afirmou que os dois estão se entendendo.

– Graças a Deus a gente se dá bem. Sempre nos comunicamos dentro do jogo. "Kanu, quando a bola chegar no ponta do adversário a gente já faz o balanço logo pra não tomar bola nas costas". Quando a bola já chega eu já vou pro abafa e ele vai cobrir minha linha, vamos nos comunicando. Às vezes ele me pede pra não ir tanto pro ataque, ficar tranquilo. A nossa comunicação funciona - explicou.E RAFAEL MOURA?Contratado recentemente, a expectativa do Botafogo é que 'He-Man' some esta lista de bons jogadores no elenco do Alvinegro. Rafael Moura, anunciado na semana passada, já iniciou os treinamentos com o elenco. Warley revelou um bastidores: os jogadores não tiveram coragem de fazer o tradicional "batismo" no atacante, quando o jogador passa correndo entre as camisas.​

- Caramba, foi bom demais. (Rafael) É um cara experiente, vai ajudar bastante a equipe. Na apresentação dele a gente pipocou para dar aquela 'camisada', a bufa né (risos). O cara passou andando, ninguém teve coragem de bater nele. Os primeiros da fila não foram aí ninguém foi, é f* - contou.

O jogador, contudo, garante: Rafael Moura não vai fugir da tradicional dança durante a concentração. Warley relata que o clima para receber o He-Man foi bem positivo.