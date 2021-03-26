Ao L!, técnico do Retrô (PE) promete vida dura pra cima do Corinthians: 'São desses desafios que gostamos'

Crédito: Marcelo Trajano/Retrô

Adversário do Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira (26), às 21h30, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ), o Retrô (PE) não quer ser um franco atirador no que será o mais importante duelo da história do clube, como classificou o próprio treinador do Azulão, Nilson Corrêa, com exclusividade ao LANCE!. - Obter uma vitória contra o Corinthians seria um grande feito para o Retrô, em um jogo histórico para o clube, primeiro jogo grande, a nível nacional - disse o treinador.

Fundado em 15 de fevereiro de 2016, o clube que está localizada em Camaragibe, cidade que pertence a Região Metropolitana do Recife, capital pernambucana, tem apenas cinco anos de história, mas uma estrutura de invejar até times da elite do futebol brasileiro, abrigando equipes de alto escalão do futebol nacional, como o CSA, de Alagoas, e até mesmo a Seleção Brasileira Sub-18.

Essa realidade faz com que o seu treinador esteja confiante para que o time faça um bom jogo frente aos paulistas.

- Sabemos da grandeza que é o Corinthians, a sua história, mas nós também somos um clube que temos uma grande estrutura, temos condições para nos prepararmos para esse desafio, e acredito que nós estamos preparados - afirmou Nilson.

A ideia da equipe pernambucana é ser um clube formador, tanto que a sua profissionalização aconteceu há dois anos, em 2019, quando disputou a Série A2 do Campeonato Local e logo em sua primeira temporada foi vice-campeão, garantindo, por consequência, o acesso à elite do futebol local.

Antes disso, o time já se destacava nas categorias de base, com títulos no futsal, entre o sub-9 e sub-13, e no campo, com o sub-15 e sub-17.

O sucesso meteórico do Retrô colocou o clube em condição de disputa nacional na sua segunda temporada como instituição esportiva profissional de futebol, tanto disputando a Copa do Brasil, como possuindo o direito de jogar a Série D do Brasileirão no segundo semestre.

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Filosofia de jogo

De acordo com o treinador do Azulão, se engana que o time fechará a casinha e esperará o Corinthians no compromisso desta sexta-feira (26). De acordo com Nilson Corrêa, a sua contratação ,em dezembro do ano passado, foi justamente por estar alinhada a um estilo de jogo ofensivo e que presa pelo bom futebol.

- O Retrô tem a sua filosofia de jogo, e é por isso que eu fui contratado como treinador, porque me encaixo nessa filosofia. Acreditamos no futebol ofensivo, de linhas altas, com coragem, futebol apoiado, tentando construir de trás. Não vamos abrir mão do nosso jogo porque é o Corinthians - disse Nilson ao L!.

- Vamos procurar jogar um futebol de qualidade e ofensivo, mas sem descuidar da parte defensiva. Seremos agressivos, muito organizados, uma equipe compacta pra não permitir que o Corinthians tenha êxito nas suas tentativas de jogar. Iremos fazer de tudo para que o Corinthians não se sinta confortável em momento algum dentro da partida - acrescentou.

Vida dura para o Corinthians

Nilson admite a dificuldade de enfrentar um time de primeiro escalão, como o Corinthians, mas garantiu que o elenco é motivado por desafios como esse.

O encontro diante do Timão é o primeiro do Retrô contra uma equipe que integra o grupo dos grandes clubes brasileiros.

- Somos sabedores da grande dificuldade, da montanha que teremos que escalar, mas a vida é feita de desafios. São desses desafios que nós gostamos - disse o treinador.

Contudo, o profissional não acredita que o fato do Timão não jogar em seu Estado, mas, sim, em Saquarema (RJ), por conta da restrição do futebol em São Paulo, devido o avanço de casos de Covid-19.

- Enfrentar o Corinthians é sempre muito difícil, independentemente de onde seja o jogo, em São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo em Recife. Sabemos da grandeza que é o Corinthians, a sua história - pontuou Corrêa.

Temporada

O Retrô está invicto nesta temporada, com duas vitórias e uma empate. Pelo Estadual, o time estreou vencendo o Sete de Setembro, em casa, por 3 a 2, mas depois ficou apenas no 1 a 1 contra o Afogados, fora, na segunda rodada.

Até aqui, o time está na quinta colocação do Campeonato Pernambucano, o que daria condição de jogar as quartas de final da competição.