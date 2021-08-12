Ao L!, Renan Gorne, destaque do Remo, projeta duelo contra o Vasco: 'Tem tudo para ser um grande jogo'

Crédito: Samara Miranda/Remo

De volta à Série B após 13 anos, o Remo tem feito uma campanha de recuperação e soma 20 pontos na décima terceira colocação. Em entrevista exclusiva ao LANCE, um dos destaques da equipe dirigida por Felipe Conceição, o atacante Renan Gorne projetou o duelo com o Vasco da próxima sexta-feira. O jogo será realizado no Estádio do Baenão, às 21h30, pela penúltima rodada do primeiro turno da competição.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Com um calendário apertado, ambas as equipes entraram em campo na última terça-feira e poucos dias depois já terão um novo compromisso pela frente. Sem pouco tempo para treinar, Gorne destacou a tradição do Remo, o respeito ao Vasco, e afirmou que o duelo tem tudo para ser um grande jogo em Belém, do Pará.

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- Serão apenas dois dias de treino. Então é corrigir o que dá nesse pouco tempo até a partida. O Remo também é um time de muita tradição, e hoje está mais que provado que camisa não ganha jogo. Vamos respeitar o Vasco, é um time que tem suas virtudes assim como o nosso. Tem tudo para ser um grande jogo. - ressaltou o atacante, de 25 anos, e completou sobre o exaustivo calendário do futebol brasileiro:

- Nosso calendário é assim mesmo. Estamos habituados com questão de viagens, jogo seguido de jogo, faz parte. É ter a consciência do momento do descanso que também é treino - disse.

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Com três gols na Série B, Renan Gorne marcou os últimos dois gols da equipe paraense na Série B. Nas partidas contra CSA e Goiás, ele estufou a rede e ajudou o Remo a pontuar, sendo decisivo. Contra os cinco vencedores da Série A que participam da segunda divisão, o time derrotou o Cruzeiro, empatou com o Guarani e perdeu para Botafogo e Coritiba. Dessa vez, o duelo é contra o Gigante da Colina, e o atacante falou sobre a preparação.Gorne marcou os últimos dois gols do Remo (Divulgação/Remo)- A gente sempre busca por mais, à todo momento. Trabalhando jogo a jogo. Independente de adversário a próxima partida é sempre a mais importante. Temos que estar concentrados sempre pra conseguir de jogo em jogo nossos objetivos -

Por fim, o atacante fez um balanço do sei desempenho na temporada e disse ser grato ao técnico Felipe Conceição. Após a chegada do novo comandante, o Remo conseguiu uma arrancada, se afastou da zona da degola e almeja voos mais altos na competição

- Estou feliz com o que venho construindo aqui no Remo. Os jogadores que aqui estão sempre buscam ajudar com o melhor que podem, nosso time tem um ambiente bom e de respeito que é o mais importante. O professor chegou implantando suas ideias de jogo e a gente foi pegando e foi fundamental para a nossa reabilitação na competição - afirmou Gorne, que anseia em jogar com a presença da torcida depois da pandemia.