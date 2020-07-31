Ao L!, Ramon Menezes comemora chance no Vasco no meio de 'pesadelo'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Ramon Menezes ainda teve motivo para comemorar. Com a demissão de Abel Braga e a dificuldade financeira do Vasco, o treinador ganhou a oportunidade de deixar o cargo de auxiliar para dirigir o clube na beira do campo.

Ídolo do Vasco, onde teve uma passagem marcante na década de 90 fazendo parte do time que dominou o futebol brasileiro e o continente, Ramon foi o convidado do 'De casa com o L!' desta última quinta-feira. Na entrevista, o treinador contou como foi a reação ao receber a notícia.

- Vivemos um momento atípico, nunca vivemos isso antes. Ao mesmo tempo que ficamos tristes com tudo isso, no meio desse pesadelo todo tive a notícia maravilhosa que seria o treinador do Vasco. Naquele momento fiquei muito feliz e já comecei a trabalhar. Você pensa em muita coisa, em cima daquilo que você tem nas característica dos jogadores - disse Ramon que avaliou de forma positiva o início de trabalho.

- Fizemos dois jogos no estadual, tivemos muito tempo agora para trabalhar e temos um jogo-treino contra o Volta Redonda pela frente. Os atletas sempre acreditaram muito no trabalho desde o começo. Meu pensamento, sem dúvida nenhuma, é de fazer o torcedor feliz e fazer o Vasco forte novamente - completou o treinador.