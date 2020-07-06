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Ao L!, presidente do Fortaleza afirma que negócio com o Santos por Jean Mota está "travado"

Segundo Marcelo Paz, último contato entre os clubes aconteceu na noite de sexta-feira, mas sem evolução...
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Publicado em 

06 jul 2020 às 18:00

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:00

Crédito: Ivan Storti/Santos
Jean Mota está cada vez mais distante do Fortaleza. Desejado pelo clube cearense, o negócio entre Santos e Leão do Pici não evoluiu e a situação, segundo o presidente da equipe nordestina, Marcelo Paz, segue travada.
Conforme o LANCE! antecipou, o principal motivo do esfriamento é o valor proposto pelos nordestinos na “entrada”. As partes acertaram a venda de Jean por R$ 4,5 milhões parcelado. No entanto, o valor da primeira parcela, paga no ato da compra, corresponderia menos de 20% do passe do meia. Com pendências financeiras, como a dívida com o Hamburgo (ALE) pelo não pagamento pelo zagueiro Cléber Reis, em 2017, ainda na gestão do ex-presidente Modesto Roma Jr., a direção santista aguardava um valor inicial maior.
– Situação está travada. Não conversamos com o Santos desde sexta-feira a noite – disse o presidente do Fortaleza à reportagem.

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