Ao L!, presidente do Fortaleza afirma que negócio com o Santos por Jean Mota está "travado"

Jean Mota está cada vez mais distante do Fortaleza. Desejado pelo clube cearense, o negócio entre Santos e Leão do Pici não evoluiu e a situação, segundo o presidente da equipe nordestina, Marcelo Paz, segue travada.

Conforme o LANCE! antecipou, o principal motivo do esfriamento é o valor proposto pelos nordestinos na “entrada”. As partes acertaram a venda de Jean por R$ 4,5 milhões parcelado. No entanto, o valor da primeira parcela, paga no ato da compra, corresponderia menos de 20% do passe do meia. Com pendências financeiras, como a dívida com o Hamburgo (ALE) pelo não pagamento pelo zagueiro Cléber Reis, em 2017, ainda na gestão do ex-presidente Modesto Roma Jr., a direção santista aguardava um valor inicial maior.