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Ao L!, Nicolas Careca projeta duelo contra o Vasco e cita virtudes do CRB: 'Seriedade, compromisso e entrega'

Atacante retornou de lesão na última rodada e estará à disposição do técnico Allan Aal no jogo desta quinta, às 19h, no Rei Pelé. Equipe alagoana tenta se manter no G4 da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 07:30

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 07:30

Crédito: Francisco Cedrim/CRB
O CRB tem feito uma campanha com muita regularidade na Série B e segue na briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro. Com isso, o time enfrenta o Vasco, nesta quinta, às 19h, no Rei Pelé, pela 24ª rodada da competição. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o atacante Nicolas Careca comemorou seu retorno depois de uma lesão, citou as virtudes do time alagoano, e projetou o duelo contra o Cruz-Maltino. - Tivemos a infelicidade de perder esse jogo que nos deixaria colados no líder (Contra o Goiás, no último sábado, no Rei Pelé), mas passou. Agora é foco redobrado essa semana, porque vamos enfrentar uma grande equipe e, independente da situação deles, temos que fazer o nosso melhor - disse o atacante, e emendou:
- Acredito que eles possam vir com peças novas (no Vasco), propor o jogo de forma diferente, até por contarem com um treinador novo, que tem novas ideias para pôr em prática. Como eu disse, temos que estar focados em fazer bem a nossa parte - analisou.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Apesar da boa campanha, o CRB deixou pontos importante pelo caminho, sobretudo sob seus domínios. Como mandante, o Galo venceu cinco, empatou cinco e sofreu uma derrota, perdendo treze pontos no Rei Pelé. O primeiro revés em casa foi contra o Goiás, no último sábado, jogo em que Nicolas voltou depois de se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo.
Na campanha, o CRB tem 40 pontos e um dos melhores ataques da competição com 32 gols, atrás apenas de Botafogo e Guarani. A disputa na frente é intensa e o jogador revelou as virtudes do time alagoano, que cresceu na competição sob o comando do técnico Allan Aal.
- A nossa equipe tem se mostrado eficiente e aproveitado muito bem as chances de gol. A disputa por vaga com Vitão, Alan e (Júnior) Brandão, tem sido muito sadia. Um ajuda o outro. A minha relação com o Allan é muito boa, ele tem me ensinado muito a cada dia, e a confiança que ele deposita em cada jogador faz com que o nosso empenho só cresça - comentou, e acrescentou:
- Nossa seriedade, compromisso e entrega dentro de campo, acredito que sejam os maiores diferenciais. Temos que melhorar todos os dias, um pouco em cada aspecto, para chegar onde queremos - finalizou.

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