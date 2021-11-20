Ao L!, motorista do ônibus do Flamengo conta a experiência no AeroFla: 'Sou um privilegiado'

Em simbiose, Flamengo e a sua torcida viveram uma tarde histórica na última sexta-feira, quando o ônibus da delegação rubro-negra foi abraçado pela Nação do Ninho do Urubu ao Aeroporto do Galeão, onde o time embarcou rumo a Porto Alegre para dois jogos pelo Brasileiro antes de decidir a Libertadores. E a pessoa responsável por conduzir os finalistas da América teve uma visão privilegiada e a oportunidade de vivenciar tal experiência pela segunda vez em três anos: Jorge Moraes, o motorista do ônibus do clube.Ao LANCE!, Jorge contou sobre a nova experiência, a importância de momentos como o de ontem para a torcida, sobretudo para quem não possui condições de ir com frequência aos jogos, e a representação de um torcedor trabalhando diariamente em seu clube do coração.

"Sou um privilegiado", resumiu Jorge Moraes após o segundo AeroFla:

⁃ A torcida do Flamengo é incrível e não deixou a desejar no apoio aos nossos jogadores e comissão. Sempre cantando em tom bem alto, com toda a emoção de torcer para um dos maiores clubes do mundo. É imensurável fazer parte dessa história pela segunda vez em três anos. Ver de perto o rosto do torcedor, as crianças, os idosos. Tenho a exata noção que sou um privilegiado por participar duas vezes em tão pouco tempo - disse Jorge, emendando sobre as lembranças de 2019, antes do embarque para Lima e às vésperas do bicampeonato da Libertadores.

⁃ São as melhores possíveis. Não dava para ver o asfalto, a torcida balançava a van, cantava sem parar. Estávamos há muito tempo sem disputar uma final de Libertadores. Emocionante demais. Jamais sairá da minha memória e de todos que estiveram ali. Vestir essa camisa proporciona momentos como esse.

Por falar em Lima, Jorge lembrou que não viajaria para a capital peruana, mas o seu sonho foi realizado depois de uma grata surpresa:

- Cansei de ir para o Maracanã assistir aos jogos na antiga geral, pagando R$ 2. Muitas vezes voltei andando até o Engenho Novo porque não tinha o dinheiro da passagem. E com o bico seco também.

- Hoje trabalho junto dos meus ídolos, companheiros de trabalho, muitos me tratam com carinho e respeito, ainda recebo ligações de atletas que não estão mais aqui. Muito gratificante. Sou um torcedor que pode colaborar diretamente com o crescimento do nosso clube. Represento a arquibancada ali - finalizou.

> Veja e simule a tabela do Brasileiro

Em Porto Alegre, o Flamengo enfrenta o Internacional às 21h30 deste sábado, no Beira-Rio, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.