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Ao L!, Menino da Vila cita gratidão ao Santos e foge de impasse entre Peixe e Ajax: 'Assunto entre os clubes'

Giovanni Manson assinou o seu primeiro vínculo como profissional com a equipe holandesa; Peixe reclama de assédio...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 09:00

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 09:00

Crédito: Inicialmente, Giovanni atuará pelo Time B do Ajax (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Considerado uma das principais revelações do Santos nos últimos anos, o meia Giovanni Manson foi anunciado pelo Ajax (HOL) no início deste ano. No entanto, há um imbróglio entre o Peixe e o clube europeu quanto a um suposto aliciamento.
Segundo a “Gazeta Esportiva”, o Departamento Jurídico santista acionou a equipe holandesa na Fifa, buscando uma indenização pela liberação forçada do jogador.
Em contato exclusivo com o LANCE!, o atleta evitou polêmicas e preferiu manter-se à parte do desentendimento entre as equipes.
– Esse é um assunto entre os clubes. Prefiro focar no meu trabalho, dia a dia, em busca de evolução, procurando me tornar a cada dia um jogador melhor – disse à reportagem.E MAIS:Relembre a campanha do Santos no título da Libertadores em 2011Roberto Carlos explica por que não realizou sonho de jogar pelo Santos: 'Não queriam pagar'O jogador não escondeu a gratidão ao Alvinegro Praiano pela sua formação, mas, segundo ele, avaliou junto a família e empresários que a ida para o Ajax seria a melhor opção.
– O Santos é uma grande equipe e eu sou grato por tudo que fizeram por mim. As negociações com o Ajax evoluíram e eu acabei optando por iniciar minha trajetória na Europa – afirmou.
Natural de Bauru, interior de São Paulo, o meia de 18 anos chegou ao Santos aos 13 anos, em 2015, passando por sub-13, 15, 17 e 20. No ano passado, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Peixe, onde foi titular em uma das três partidas da equipe que foi eliminada na primeira fase.
Embora tenha feito a sua formação no Alvinegro Praiano, o seu primeiro contrato como jogador profissional é com o Ajax (HOL), com duração até junho de 2024. E MAIS:

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