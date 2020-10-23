Ao L!, Marinho diz que nunca imaginou ser ídolo do Santos e reverencia Pelé: 'Prateleira acima'

Quando Marinho chegou ao Santos, em maio de 2019, ele não imaginava que rapidamente se tornaria a principal referência técnica do clube, ainda mais durante os festejos do aniversário de 80 anos do maior ídolo da história do clube, o Rei Pelé, completados nesta sexta-feira (23).

Ao LANCE!, o artilheiro santista na temporada, com 15 gols, externou a sua reverência ao Atleta do Século, e revelou que nunca teve a pretensão de ser considerado ídolo do Peixe.

– Pelé significa muito para o mundo inteiro. Ele revolucionou o esporte e é o maior ídolo da história de um clube gigante como o Santos e da torcida brasileira. É um ídolo mundial. Somos privilegiados por ele ser brasileiro – disse o atacante com exclusividade ao L!.

– Nunca passou pela minha cabeça essa história de ser ídolo. Olha quantos ídolos tem o Santos. Seria muita soberba da minha parte achar isso, mas luto pelo torcedor e pelo clube. Só de ter o carinho da torcida significa muito para mim – acrescentou.Para Marinho, não haverá jogador como Pelé. Ele mencionou atletas que considera geniais, mas Edson Arantes do Nascimento, para o atacante santista, está posicionado acima, sendo idealizado na majestade atribuída a alcunha de Rei que o ídolo possui.