Ao L!, Marinho afirma que está no nível físico ideal para temporada intensa pelo Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

Marinho é o principal jogador do Santos na temporada. Apenas os dez gols e as participações em outros tantos, com assistências ou iniciando jogadas, já mostram isso. Mas a boa fase fica ainda mais evidenciada quando lembramos que o jogador ficou parado todo o primeiro semestre deste ano.

O camisa 11 santista sofreu uma fratura no pé esquerdo logo no primeiro jogo da temporada, quando o Peixe empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Paulistão, na Vila Belmiro, no dia 23 de janeiro.

Foram três meses de recuperação, avanço para transição ao campo, mas quando o atleta já treinava com bola e vivia a expectativa de voltar a ser relacionado, o futebol brasileiro ficou quatro meses parado, por conta da pandemia do novo coronavirus.

Com férias antecipadas e atividades físicas em casa, monitoradas pelo Departamento Físico, as alternativas para o momento pandemico poderiam comprometer a condição de alguns atletas, mas não foi o caso de Marinho, que foi disciplinado durante o período.

Ao LANCE!, o destaque santista comentou o quão importante foi manter a forma durante a paralisação, e o quanto isso corroborou para que ele voltasse "com tudo".

- Nesse período de pandemia, em que ficamos sem treinar no clube, não deixei de trabalhar um dia. Pelo contrário, me dediquei três vezes mais na parte física, porque sabia que iria precisar estar 101% - disse Marinho em contato exclusivo com o L!.O atacante do Santos só conseguiu uma sequência de jogos a partir do dia 26 de junho, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, onde foi titular pela primeira vez desde que voltou de lesão, na derrota por 3 a 2, de virada, para o Novorizontino, na Neo Química Arena, onde o dono do "mini míssi aleatório" marcou os seus dois primeiros gols na temporada. Um jogo antes, contra o Santo André, na Vila Belmiro, que marcou a retomada pós-quarentena do Peixe, ele começou o jogo no banco justamente por precaução física do então treinador santista, Jesualdo Ferreira.

Passado mais de um mês, o atacante se enxerga fisicamente dentro do nível físico ideal.

- Quando voltamos, me intensifiquei mais e mais. Hoje estou no nível que quero e que estava buscando - concluiu Marinho.