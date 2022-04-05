Ao L!, jornalista gaúcho revela atalhos para o Corinthians superar o Always Ready e a altitude

O Corinthians inicia sua jornada na Libertadores nesta terça-feira, às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia. Essa será apenas a terceira participação da equipe boliviana na competição, mas em um passado não muito distante, o time alvirrubro deu trabalho para um clube brasileiro.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia

Na Libertadores de 2021, o Always Ready caiu no grupo do Internacional, que ainda contava com Deportivo Táchira e Olímpia. Naquele ano, a equipe boliviana foi eliminada como lanterna na fase de grupos, mas não perdeu os dois jogos que fez contra o Internacional.

Na primeira rodada, em La Paz, o Always venceu por 2 a 0, fazendo valer a altitude de 3.600 metros. Em conversa com o LANCE!, o jornalista Luciano Coimbra, da Rádio Grenal, afirmou que a altitude será o grande problema para o Timão, e apontou o estilo de jogo dos bolivianos quando jogam em seus domínios.

- O maior problema do Corinthians certamente será jogar na altitude. O Internacional sofreu bastante para atuar lá. É ruim de jogar, muito complicado. O Always tira muita vantagem quando joga nos seus domínios. É uma equipe que busca o jogo quando atua em casa, ataca bastante, usa da velocidade. Eles estão acostumados. O Inter teve bastante dificuldade em relação a isso. Naquela época, o Always era um time veloz. O jogo passa a ser rápido, a bola corre bastante - analisou Luciano.

> TABELA - Timão avança na Libertadores? Confira a tabela e simule os jogos​A montanha poderia ser ainda maior, já que a casa do Always Ready costuma mandar as suas partidas no estádio Municipal de El Alto, que fica a 4.090 metros de altitude, sendo o segundo mais alto do planeta, atrás somente do estádio Daniel Alcides Carrión, do Unión Minas, do Peru, que fica 4.398 metros acima do nível do mar.

No entanto, por questões de iluminação, os Albirojos não poderão jogar as partidas na sua casa na Libertadores, assim como já havia acontecido no ano passado. Mesmo assim, Luciano afirmou que o Timão deve tentar minimizar desgastes para poder suportar os 90 minutos na altitude.

- O Corinthians pode ter dificuldade com a velocidade do jogo. Por isso, para jogar melhor lá, o Corinthians precisa correr pouco, desgastar pouco, para aproveitar os 90 minutos e se defender. O Always usa muita a velocidade - comentou o jornalista gaúcho.

Um dos grandes mistérios pelo lado corintiano é a escalação inicial que Vítor Pereira irá usar. Com uma semana de treinos, o treinador promoveu diversos testes, e a equipe deverá ser diferente da que perdeu para o São Paulo na semifinal do Paulistão.

Para Luciano, o técnico português deveria começar com os jogadores experientes, e no decorrer da partida, utilizar os atletas mais jovens, para mudar o ritmo do jogo. O jornalista ainda destacou a liderança do goleiro Cássio.

- A ideia de começar com os jogadores mais experientes, veteranos, pode ser boa. O Cássio vai poder dar muito com o depoimento dele, por ser um jogador consagrado no Corinthians. Já disputou jogos na altitude, sabe das dificuldades. Vale usar da experiência desses jogadores para cadenciar o jogo. Não abusar da saída rápida, porque o Corinthians vai precisar disso mais pra frente no jogo. Ter um fôlego a mais nos minutos finais. E trazer os garotos nos minutos finais - ponderou.

Por fim, o jornalista não se mostrou muito animado pelo fato do Corinthians estrear na altitude, pois para ele, os jogos contra o Always Ready na Bolívia vão definir o grupo.

- Se olhar a classificação geral da fase, os jogos contra o Always Ready na altitude vão ser os balizadores do grupo. Se conseguir o resultado positivo, os outros que façam o mesmo. Agora, se perde, precisa rezar para os outros também tropeçarem, e o Corinthians não vai poder perder pontos em casa. Eu preferia estrear em casa - concluiu Luciano Coimbra.