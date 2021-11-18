Ao L!, diretor de documentário revela ansiedade: 'Importante pro Botafogo ter um registro desse momento'

A temporada do Botafogo vista de um ângulo exclusivo. A trajetória do Alvinegro pela Série B do Brasileirão, da queda ao acesso sem sustos, foi gravada e colocada em um documentário. O programa, intitulado de "Acesso Total - Botafogo", estreará no SporTV na próxima terça-feira.+ Menino de 6 anos viraliza ao ver jogo do Botafogo no estádio pela primeira vez e recusar torcer para o Flamengo

Profissionais filmaram bastidores do Glorioso durante toda a temporada e vão mostrar a campanha que culminou com o retorno do time para a Série A do Brasileirão de uma outra forma. Na quarta-feira foi divulgado um 'teaser' do conteúdo, gerando alarde nas redes sociais.

Em contato exclusivo com o LANCE!, Antônio Bento Ferraz, diretor da série e um dos responsáveis por filmar as imagens, falou sobre a expectativa para a estreia do documentário.

O que poderia ser invasivo aos poucos se tornou parte do dia a dia de todos os envolvidos do Botafogo. Afinal de contas, o clube não estava acostumado a ter todos os passos filmados 24 horas por dia. Antônio, contudo, relatou que a aceitação foi positiva.

– É um processo de filmagem muito invasivo e desconfortável em vários momentos. Tanto pra eles (clube) quanto pra equipe. Porque você cria um envolvimento com todos ali dentro. E ter que colocar uma câmera seguindo eles o dia inteiro, muitas vezes em momentos tensos, sempre é delicado. Mas tanto os jogadores quanto os funcionários e comissão nos receberam muito bem. Sempre fomos muito honestos com eles e ganhamos o respeito e confiança ao longo das filmagens. Prova disso é que muitos me escreveram depois de ver o teaser dizendo que amaram e estavam ansiosos - colocou.

O nome, literalmente, já explica: será um acesso total aos detalhes, dia a dia e envolvimentos do clube em momentos de tensão e alegria. O diretor explica que em nenhum momento sofreu com algum tipo de "censura" por parte do Botafogo, pedindo para que algo fosse cortado.

– Desde o meu primeiro contato com o presidente Durcesio e com o diretorde futebol Eduardo Freeland eu disse que tipo de série eu gostaria de fazer e eles encararam o desafio, sabendo o quanto seria importante pro Botafogo ter um registro desse momento da sua história. Eles foram de peito aberto. Claro que ao longo do caminho fomos debatendo o que não tinha necessidade de gravar, até porque nosso intuito não era expor nenhum profissional ao ridículo nem machucar a carreira de ninguém - completou Antônio.MAIS DECLARAÇÕES DE ANTÔNIO BENTO FERRAZ

O que, pessoalmente, mais te surpreendeu?​– São os líderes quase “invisíveis” do elenco. Muitos jogadores que exercem uma liderança dentro do clube, mas que do lado de fora não temos ideia. E também os funcionários que a torcida nem sabe que existem, mas sem eles o clube não faz nada. Realmente você precisa viver ali dentro pra perceber a importância de tanta gente que trabalha duro pra um clube de futebol caminhar.

É o maior desafio da sua carreira?​– Sem dúvidas que sim! Primeiro porque é meu clube. A responsabilidade de contar um momento tão tenso da história do seu próprio clube já é uma tarefa difícil. Segundo porque é um trabalho de um ano inteiro de produção. Sete dias por semana. Sem hora pra começar nem acabar. Então toda a nossa equipe trabalhou incansavelmente pra não perder nada. Ninguém vai esperar a câmera ligar para falar algo. Precisávamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi desafiador.