Ao L!, Danilo Barcelos fala de assistências no Brasileiro e reforços do Fluminense: 'Vêm para agregar'

A temporada de 2021 chegou ao fim, e o Fluminense já começa a se preparar para 2022. Nas férias, Danilo Barcelos concedeu entrevista ao LANCE!, e projetou a próxima campanha do Tricolor. Ele também aproveitou para relembrar os números individuais na competição. O lateral foi o segundo da posição que mais deu assistências, atrás apenas de Guilherme Arana, do campeão Atlético-MG. - Fico feliz em ter contribuído dessa forma [com assistências], que é o que venho fazendo nos outros anos. O Fluminense é minha casa e eu fico muito feliz em ter ajudado e participado diretamente dessa forma, assim como outros jogadores contribuíram, mas cada um exercendo sua função.Danilo Barcelos também comentou sobre as críticas da torcida, e a reconciliação da arquibancada com o elenco na reta final. O jogador afirma que não se incomoda com as cobranças e tem identificação com os torcedores:

- O torcedor estava com saudade do campo e de ver seu clube jogando. Não me importo nenhum pouco [com cobranças], estou no Rio já há alguns anos.A grande maioria me deu muito carinho, o Fluminense me faz bem. Sou experiente e sei lidar bem com as críticas. Faz parte da nossa profissão.

O Fluminense fez um campeonato irregular e encerrou na sétima colocação, classificado para a fase inicial da Libertadores. Contudo, Danilo afirmou que a oscilação foi uma realidade para todos os clubes na temporada, e ressaltou a importância de chegar ao torneio continental pelo segundo ano consecutivo.

- Acredito que foi um ano muito difícil pra todos, nenhum clube, a não ser os campeões, teve tanta regularidade. Nosso campeonato é muito disputado, o que esse elenco fez por dois anos seguidos tem que ser valorizado. Com a seriedade do presidente e de todos que estão ao seu redor, o clube está voltando ao que merece, que é ser campeão em breve. É importante destacar que estamos disputando a Libertadores com frequência, isso deixa o grupo mais forte e o clube ganha ainda mais, além da credibilidade com os times estrangeiros. Eles passam a nos respeitar mais - falou.

O lateral-esquerdo também deu sua opinião sobre a chegada dos reforços de Felipe Melo e Mario Pineida, já confirmados no Fluminense para 2022. O jogador ainda disse que a disputa pela posição, que agora terá a concorrência do atleta equatoriano, faz parte e fortalece o elenco.

- [Felipe Melo e Mario Pineida] Jogadores importantes para os desafios que estão vindo. Essa família precisa de mais grandes jogadores pra engrandecer o clube. Serão bem vindos e vão nos ajudar bastante, e não existe lugar cativos pra ninguém. Nós somos o Fluminense e aqui não tem vaidade.

Por fim, Danilo Barcelos comemorou a vinda de Abel Braga, confirmado como técnico do Flu para a próxima temporada. Ele destacou a confiança do clube, elenco e torcida no treinador.

- Sei a grande pessoa e o grande profissional que é. O clube o ama, os torcedores confiam nele, e tenho certeza que ele vai trazer ainda mais alegria pra esse time. Abel não é só um grande treinador, como um grande homem que temos que respeitar por toda sua história. Temos certeza que ele vem para agregar - complementou.

*Estagiária sob a supervisão de Paulo Victor Reis