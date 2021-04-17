Ao L!, Chay fala sobre boa fase da Portuguesa e duelo com o Flamengo: 'Estamos mostrando o nosso valor'

Crédito: Nathan Diniz / Portuguesa-RJ

Com uma campanha surpreendente, a Portuguesa tem feito bons jogos e está bem perto de garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Em terceiro lugar, com 17 pontos, a equipe da Ilha do Governador terá um duelo contra o Flamengo, atual campeão da Supercopa do Brasil, neste sábado, às 21h05, no Luso Brasileiro. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Chay, principal destaque do time, projetou o confronto e falou sobre o momento de sua carreira.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca - Nossa expectativa é boa. Entendemos a realidade que o Flamengo vive, mas creio que somos capazes de realizar mais esse grande feito no Campeonato Carioca. Nós devemos respeitar o Flamengo, mas também manter nossa confiança, entender que também temos boas armas e temos que utilizá-las pra sair com um bom resultado como saímos contra os outros três grandes - destacou

Na temporada, a Portuguesa contratou jogadores experientes para dar mais segurança ao elenco. A opção por atletas mais rodados tem dado certo, mas Chay acredita que a equipe possa alçar voos ainda maiores no Carioca. Segundo o atleta, a briga por uma vaga nas semifinais será disputada até o fim, mas o time da Ilha do Governador tem entrega e muito potencial para quem sabe sonhar com o título.

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- Acredito sim (chance de título). Temos grandes equipes brigando pelas vagas, mas estamos mostrando o nosso valor e acho que temos grandes chances de brigar pelo título. Nossa preparação foi muito boa, nos dedicamos ao máximo e focamos que tínhamos potencial de brigar na parte de cima da tabela, e o nosso diferencial é esse, a nossa entrega e a confiança no nosso potencial - analisou.

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- Creio que esteja sim (na melhor fase da carreira). Me encontro hoje um atleta maduro e pronto para os desafios que me são dados, e coroando esse momento maravilhoso eu estou realizando um dos meus maiores sonhos que é de ser pai. E com certeza sonho em vestir a camisa de um grande clube brasileiro, respeitando as camisas que já vesti obviamente, mas todo jogador sonha em disputar um Brasileirão por uma grande equipe - destacou, e completou analisando sua evolução nas finalizações.

- Tenho treinado bastante (finalizações), era uma característica que eu explorava pouco, por gostar mais de dar assistências. Mas evoluí bastante nesse fundamento, tanto que os números têm mostrado, hoje no Campeonato Carioca sou o jogador que mais finaliza certo na competição - revelou Chay, que marcou um belo gol de fora da área contra o Botafogo. Em meio à pandemia global de Covid-19, Chay analisou as diferenças de atuar sem a presença da torcida nos estádios. Sobre uma possível nova paralisação do futebol no país, ele salientou que os atletas seguem protocolos rígidos antes das partidas. O camisa 14 também destacou que muitos não têm condições de ficar sem receber seu salário, sobretudo aqueles que defendem times de menor investimento.

- É difícil opinar pela paralisação. O futebol vive 2 realidades... Temos jogadores que por méritos tem suas vidas estruturadas e outros que buscam esse lugar ao sol, que as vezes vivem com menos que um salário mínimo. Famílias dependem desse sustento - analisou, e finalizou.