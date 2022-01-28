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Ao L!, CEO do Grupo Taunsa revela que negocia manutenção de patrocínio na camisa do Corinthians

Parceira do Timão em ações pontuais, a começar na contratação do meia Paulinho, empresa de agronegócios estampará as costas da camisa corintiana nos primeiros jogos do clube no Paulistão...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 06:00
O Grupo Taunsa negocia com o Corinthians a manutenção da marca na parte superior das costas da camisa do clube. Na última terça-feira (25), o Timão anunciou que a empresa de agronegócios, responsável por custear parte dos salários do meia Paulinho, contratado no fim do ano passado, estamparia a região do uniforme alvinegro nas quarto primeiras partidas do clube do Parque São Jorge na temporada. O primeiro jogo foi justamente a estreia corintiana na temporada, na última terça-feira (25), quando o Time do Povo ficou apenas no empate em 0 a 0 contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.
> TABELA: Confira e simule os jogos do Paulistão> GALERIA: Timão foi ativo para “se livrar” de atletas fora dos planos
Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o CEO do Grupo Taunsa, Cleidson Cruz, afirmou que conversa com a diretoria corintiana para que a marca seja mantida na camisa da equipe.
- Estamos discutindo. Faz parte de um segundo projeto, nos tornarmos um patrocinador da camisa do Corinthians, a princípio nas costas - afirmou o empresário.
A parceria entre o Timão e a Taunsa está previsa contratualmente até o fim de 2023, quando se encerra a atual administração do clube, na qual o presidente é Duílio Monteiro Alves. Foi o próprio Duílio e o seu irmão Adriano Monteiro Alves, secretário-geral do clube, que firmaram o acordo com a empresa de agronegócios.
Crédito: RógerGuedesestreouacamisa9noempatecontraaFerroviária,peloPaulistão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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