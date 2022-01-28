Ao L!, CEO do Grupo Taunsa revela que negocia manutenção de patrocínio na camisa do Corinthians

O Grupo Taunsa negocia com o Corinthians a manutenção da marca na parte superior das costas da camisa do clube. Na última terça-feira (25), o Timão anunciou que a empresa de agronegócios, responsável por custear parte dos salários do meia Paulinho, contratado no fim do ano passado, estamparia a região do uniforme alvinegro nas quarto primeiras partidas do clube do Parque São Jorge na temporada. O primeiro jogo foi justamente a estreia corintiana na temporada, na última terça-feira (25), quando o Time do Povo ficou apenas no empate em 0 a 0 contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.

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Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o CEO do Grupo Taunsa, Cleidson Cruz, afirmou que conversa com a diretoria corintiana para que a marca seja mantida na camisa da equipe.

- Estamos discutindo. Faz parte de um segundo projeto, nos tornarmos um patrocinador da camisa do Corinthians, a princípio nas costas - afirmou o empresário.

A parceria entre o Timão e a Taunsa está previsa contratualmente até o fim de 2023, quando se encerra a atual administração do clube, na qual o presidente é Duílio Monteiro Alves. Foi o próprio Duílio e o seu irmão Adriano Monteiro Alves, secretário-geral do clube, que firmaram o acordo com a empresa de agronegócios.