Ao L!, Ceará alega que valor de ingresso para torcida do Corinthians segue regulamento

Ás vésperas do jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (25), Ceará e Corinthians estão em disputa fora das quatro linhas. O Timão alega abusividade no preço dos ingressos para a torcida visitante no estádio do Castelão, mas o time mandante vê tudo dentro do regulamento.- O Ceará definiu esta valor para o jogo de quinta-feira e está seguindo todos os requisitos do regulamento - disse a resposta encaminhada à reportagem.

De acordo com o portal "Meu Timão", o Corinthians entrou com uma representação na CBF, encaminhada ao Superior Tribuna de Justiça Desportiva, e que antes tentou contato com o Vozão, mas sem êxito.

A defesa corintiana alega que colocar os ingressos a R$ 150 (R$ 75 a meia-entrada) sendo que há setores no estádio custando entre R$ 30 e 40 fere os princípios de equilíbrio previstos no Estatuto do Torcedor. Além do valor do ingressos há também o custo de R$ 18 da taxa de conveniência para compra online.