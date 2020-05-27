Ao L!, Carille defende permanência de Tiago Nunes no Corinthians: 'Toda mudança requer tempo'

Crédito: Peter Leone/O Fotográfico/Lancepress!

O ano de 2020 não está sendo fácil para o Corinthians. Com um novo treinador e uma nova filosofia de jogo, a equipe de Tiago Nunes não engrenou. Eliminação na pré-Libertadores e uma campanha ruim no Estadual, não demorou muito até o recém-contratado comandante começar a ser criticado e alguns torcedores já até pedem sua saída do cargo. Mas o antecessor de Tiago não concorda com a pressão.E MAIS:Corinthians, rótulo defensivo... A parte 2 da entrevista com CarillePedrinho não joga mais pelo Timão, mas ajudará o clube fora de campoSheik diz que Palmeiras não respeitou o Corinthians em finalLaterais do Corinthians mostram rotina de treinos e parceria'Drive-thru' na Arena Corinthians vai arrecadar máscarasEm carta aberta, Corinthians diz ser contra a volta agoraEm entrevista exclusiva ao LANCE!, Fábio Carille, que deixou o comando do Corinthians em novembro, defendeu a permanência de Tiago Nunes na equipe, afirmando que 'toda mudança requer tempo'.

- Toda mudança requer tempo. O Tiago mostrou muita capacidade e um grande trabalho à frente do Athletico-PR e lá também ele precisou de tempo. O Corinthians vinha em um estilo de jogo bem definido e a forma com que ele trabalha é diferente, então ele precisa de tempo para implantar o seu estilo e colher os resultados - afirmou.

De fato, Carille possui um estilo de jogo diferente de Tiago Nunes. Com um DNA um pouco mais conservador, o treinador reconhece a necessidade de paciência para que a mudança à filosofia de Tiago Nunes, mais ofensiva e de maior posse de bola, com uma fala de Pep Guardiola.

- Sempre cito uma entrevista do Guardiola em que ele fala que um técnico precisa de 1 ano de trabalho para o time ter a sua cara. Se o Guardiola que tem alguns dos melhores jogadores do mundo em sua mão diz isso, então aqui no Brasil não pode ser diferente - completou.

Sob o comando de Tiago Nunes, o Corinthians somou apenas três vitórias em 12 jogos. Antes da interrupção por conta do COVID-19, a equipe não vencia há cinco jogos e não colecionou grandes atuações.