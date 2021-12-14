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Ao Conselho, Rueda dá novo prazo para projeto da Nova Arena do Santos

Presidente revelou em reunião com conselheiros como estão as conversas com a W Torre...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 20:32

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 20:32

O presidente Rueda falou em reunião virtual do conselho sobre o andamento das conversas e projeto para nova Arena do Santos. Como já foi dito em outras oportunidades, por conta do aumento dos valores de alguns matéria-prima, será preciso reorganizar o projeto para diminuir os custos.- O projeto estava praticamente pronto quando houve o aumento do aço, cimento e insumo para construção. E o que é pior: aumento na taxa de juros. Não é segredo que a construção da nossa arena seria viabilizada por investidores. Esse investidor coloca o dinheiro e prevê uma taxa de retorno. Quando se coloca isso para se equacionar, chega conclusão de que o valor era de difícil captação. Vamos adequar. Basicamente é reduzir os custos, isso requer uma rearquitetura do projeto - disse.
Rueda ainda afirmou que Santos e WTorre se reuniram na semana passada para renovação do MOU (Memorando de Intenções) para a construção da Nova Vila Belmiro. O primeiro documento foi assinado em setembro do ano passado, ainda na gestão do ex-presidente José Carlos Peres, e tinha validade de um ano.- Semana passada assinamos um contrato memorando de intenções para seguir com as conversas. Ele não está parado. Provavelmente em fevereiro será apresentado pelos arquitetos. Não é o que a gente gostaria de estar comunicando aqui, mas é a realidade - completou Rueda.
Crédito: NovoprojetodaArenadoSantosseráapresentadoemfevereiro(Reprodução

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