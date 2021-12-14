Ao Conselho, Rueda dá novo prazo para projeto da Nova Arena do Santos

O presidente Rueda falou em reunião virtual do conselho sobre o andamento das conversas e projeto para nova Arena do Santos. Como já foi dito em outras oportunidades, por conta do aumento dos valores de alguns matéria-prima, será preciso reorganizar o projeto para diminuir os custos.- O projeto estava praticamente pronto quando houve o aumento do aço, cimento e insumo para construção. E o que é pior: aumento na taxa de juros. Não é segredo que a construção da nossa arena seria viabilizada por investidores. Esse investidor coloca o dinheiro e prevê uma taxa de retorno. Quando se coloca isso para se equacionar, chega conclusão de que o valor era de difícil captação. Vamos adequar. Basicamente é reduzir os custos, isso requer uma rearquitetura do projeto - disse.