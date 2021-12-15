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futebol

Anuncio da volta de Paulinho ao Corinthians 'derruba' Fiel Torcida na web; confira

De torcedor eufórico a projeções de escalações e até mesmo Seleção Brasileira, nação corintiana foi a loucura com a oficialização de retorno do volante ao Parque São Jorge...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 15:46

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 15:46

O anúncio do retorno do meia Paulinho ao Corinthians já era aguardado por toda a torcida do clube, e aconteceu na manhã desta quarta-feira (15). Após a oficialização por parte do clube, a Fiel corintiana foi a loucura através das redes sociais.
Teve gente eufórica, emocionada, sem acreditar e até diversas projeções, como a forma que o técnico Sylvinho armaria a equipe e, inclusive, a convocação da dupla Paulinho e Renato Augusto à Seleção Brasileira, como na última Copa do Mundo, realizada na Rússia, em 2018.
Confira abaixo as melhores reações da nação corintiana na web, após a confirmação da volta de Paulinho ao Parque São Jorge. Paulinho retorna ao Timão mais de oito anos depois da sua saída. Um dos heróis da conquista da Libertadores e do Mundial em 2012, o meia passou por Tottenham-ENG, Guaghzou Evergrande-CNH, Barcelona-ESP e Al Alhi-SAU antes de voltar ao clube corintiano.
O meia de 33 anos firmou contrato até o fim de 2023. A chegada do atleta foi viabilizada pelo Grupo Taunsa, novo parceiro do Corinthians, também anunciado pelo clube nesta quarta-feira (15).
Crédito: Em2012,PaulinhocomemorouhistóricogolcontraoVasco,naLibertadores,comaFielTorcida(Foto:AFP

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