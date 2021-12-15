Anuncio da volta de Paulinho ao Corinthians 'derruba' Fiel Torcida na web; confira

O anúncio do retorno do meia Paulinho ao Corinthians já era aguardado por toda a torcida do clube, e aconteceu na manhã desta quarta-feira (15). Após a oficialização por parte do clube, a Fiel corintiana foi a loucura através das redes sociais.

Teve gente eufórica, emocionada, sem acreditar e até diversas projeções, como a forma que o técnico Sylvinho armaria a equipe e, inclusive, a convocação da dupla Paulinho e Renato Augusto à Seleção Brasileira, como na última Copa do Mundo, realizada na Rússia, em 2018.

Confira abaixo as melhores reações da nação corintiana na web, após a confirmação da volta de Paulinho ao Parque São Jorge. Paulinho retorna ao Timão mais de oito anos depois da sua saída. Um dos heróis da conquista da Libertadores e do Mundial em 2012, o meia passou por Tottenham-ENG, Guaghzou Evergrande-CNH, Barcelona-ESP e Al Alhi-SAU antes de voltar ao clube corintiano.

O meia de 33 anos firmou contrato até o fim de 2023. A chegada do atleta foi viabilizada pelo Grupo Taunsa, novo parceiro do Corinthians, também anunciado pelo clube nesta quarta-feira (15).