Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Antony Menezes, técnico da equipe feminina do Vasco, projeta clássico decisivo contra o Botafogo
Técnico analisa o desempenho das Meninas da Colina na Taça Guanabara, que ficaram com a terceira posição. Ele também falou sobre o duelo contra de quarta, no Nilton Santos...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:47

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
O time de futebol feminino do Vasco terá pela frente um duelo decisivo contra o Botafogo, pela semifinal do Campeonato Carioca, quarta-feira (17/03), às 15h, no Estádio Nilton Santos. As Meninas da Colina golearam o Angra do Reis por 11 a 1 na última rodada da Taça Guanabara, terminaram a competição na terceira posição e garantiram uma vaga nas semifinais do Estadual.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaEm entrevista ao site oficial do Gigante da Colina, o técnico Antony Menezes relembrou que o time iniciou a competição desfalcado, já que algumas atletas disputavam o Brasileiro-Sub-18. Ele também analisou o desempenho das jogadoras e projetou o confronto decisivo diante do Botafogo.
- Nossa equipe teve pouco tempo de trabalho, a gente fez uma pré-temporada muito curta e o Brasileiro Sub-18 acabou atrapalhando os treinos. Depois que essa divisão acabou, as atletas agregaram ao time adulto e fizeram um conjunto mais forte, nós fomos ganhando mais força, melhorando o condicionamento físico e isso foi importante para que fôssemos melhorando a cada partida – falou Antony.
– A equipe do Botafogo é uma equipe forte, jogou o Brasileiro Série A2 e se classificou para a Série A1. A gente tem bastante cuidado em relação a isso, devido a algumas contratações que eles fizeram, mas a gente conseguiu na partida da primeira fase jogar de igual pra igual. Acho que a nossa estratégia vai ser melhor do que foi no outro jogo, para que a gente crie mais possibilidades de gol e consiga anular os pontos fortes do Botafogo, esse vai ser um fator importante para sairmos com a vitória na semifinal – finalizou o treinador.
As duas equipes se enfrentaram pela Taça Guanabara, e o Botafogo levou a melhor. O jogo foi realizado no CEFAT e o Glorioso venceu por 1 a 0, em um duelo duro e de poucas chances de gol. Antony Menezes espera que o Cruz-Maltino se imponha e tenha uma nova postura no clássico.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados