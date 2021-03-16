Antony Menezes, técnico da equipe feminina do Vasco, projeta clássico decisivo contra o Botafogo

O time de futebol feminino do Vasco terá pela frente um duelo decisivo contra o Botafogo, pela semifinal do Campeonato Carioca, quarta-feira (17/03), às 15h, no Estádio Nilton Santos. As Meninas da Colina golearam o Angra do Reis por 11 a 1 na última rodada da Taça Guanabara, terminaram a competição na terceira posição e garantiram uma vaga nas semifinais do Estadual.
Em entrevista ao site oficial do Gigante da Colina, o técnico Antony Menezes relembrou que o time iniciou a competição desfalcado, já que algumas atletas disputavam o Brasileiro-Sub-18. Ele também analisou o desempenho das jogadoras e projetou o confronto decisivo diante do Botafogo.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Nossa equipe teve pouco tempo de trabalho, a gente fez uma pré-temporada muito curta e o Brasileiro Sub-18 acabou atrapalhando os treinos. Depois que essa divisão acabou, as atletas agregaram ao time adulto e fizeram um conjunto mais forte, nós fomos ganhando mais força, melhorando o condicionamento físico e isso foi importante para que fôssemos melhorando a cada partida – falou Antony.
– A equipe do Botafogo é uma equipe forte, jogou o Brasileiro Série A2 e se classificou para a Série A1. A gente tem bastante cuidado em relação a isso, devido a algumas contratações que eles fizeram, mas a gente conseguiu na partida da primeira fase jogar de igual pra igual. Acho que a nossa estratégia vai ser melhor do que foi no outro jogo, para que a gente crie mais possibilidades de gol e consiga anular os pontos fortes do Botafogo, esse vai ser um fator importante para sairmos com a vitória na semifinal – finalizou o treinador.
As duas equipes se enfrentaram pela Taça Guanabara, e o Botafogo levou a melhor. O jogo foi realizado no CEFAT e o Glorioso venceu por 1 a 0, em um duelo duro e de poucas chances de gol. Antony Menezes espera que o Cruz-Maltino se imponha e tenha uma nova postura no clássico.