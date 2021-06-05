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Antony Menezes confia na classificação do time feminino do Vasco no duelo contra a Ponte Preta

Comandante falou sobre o duelo decisivo contra a Macaca neste domingo, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu-RJ. Em caso de vitória, o time garante a vaga...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 19:40

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 19:40

Crédito: Antony Menezes disse que a equipe está em bom momento, mas deve manter o pé no chão (João Pedro Isidro/Vasco
Invicta no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, a equipe de futebol feminino do Vasco encara a Ponte Preta neste domingo (06/06), às 15h, pela quarta rodada da competição nacional. O duelo será realizado no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu-RJ. Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Antony Menezes falou sobre o momento decisivo e a busca pela vaga na próxima fase.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
Na competição, o time dirigido pelo técnico Antony Menezes lidera o grupo F com 9 pontos, cinco pontos a mais que o América-MG, terceiro colocado. Dessa forma, o Vasco só depende de si parar garantir a classificação neste domingo, basta vencer o seu jogo. Caso perca ou empate, o time terá que torcer para que o Coelho não vença sua partida.
> CONHEÇA O APLICATIVO DE RESULTADOS DO LANCE!
- A equipe está bem animada devido a toda construção do caminho que a gente tem feito para se classificar. Sabendo que nós podemos nos classificar já nessa rodada., acho que a equipe está com foco e concentração total para fazer mais mais com a uma boa partida. Quem sabe os outros resultados não deixam a gente com a classificação na mão, Só depene da gente, dentro de casa - disse o treinador Antony Menezes, que também acrescentou ao site oficial do Vasco
- Foram três ótimos resultados. A gente conseguiu manter a regularidade jogando bem até fora de casa. A postura foi muito boa. a gente sabe que pode ter problemas em outras partidas, mas estamos estudando os adversários e montando estratégias. Temos que diminuir a euforia, manter os pés no chão e pensar joga a jogo - completou.

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