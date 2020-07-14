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Antônio Lopes reconhece desafio do Vasco ser preciso ao buscar reforços

Coordenador técnico diz que Cruz-Maltino tem avaliado jogadores no Brasil e também na Europa para trazer novidades e rechaça que problemas financeiros sejam empecilho...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 18:21
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O coordenador técnico Antônio Lopes traçou um panorama sobre a luta do Vasco para reforçar a equipe de olho na sequência da temporada. Em entrevista exibida no canal "Fox Sports Brasil", ele detalhou como tem sido a busca cautelosa por atletas.
- Estamos avaliando, temos uma equipe de análise de desempenho. Estamos vendo jogadores do Brasil, América do Sul e Europa, trabalhando plenamente para conseguir jogadores indicados pelo Ramon (Menezes) - disse. Lopes descartou que as dificuldades financeira impeçam o clube de conseguir reforços para o decorrer da temporada.
- Problema financeiro tudo quanto é clube tem. Isto não quer dizer que não contrataremos. Quando estava no Botafogo, tínhamos pouco dinheiro, mas mesmo assim, trouxemos novidades. Trabalharemos neste sentido de lutar por bons jogadores e conseguir o que o Ramon quer - afirmou. O Cruz-Maltino já acertou com o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, ambos vindo do Madureira.

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