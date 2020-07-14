Antônio Lopes reconhece desafio do Vasco ser preciso ao buscar reforços

O coordenador técnico Antônio Lopes traçou um panorama sobre a luta do Vasco para reforçar a equipe de olho na sequência da temporada. Em entrevista exibida no canal "Fox Sports Brasil", ele detalhou como tem sido a busca cautelosa por atletas.

- Estamos avaliando, temos uma equipe de análise de desempenho. Estamos vendo jogadores do Brasil, América do Sul e Europa, trabalhando plenamente para conseguir jogadores indicados pelo Ramon (Menezes) - disse. Lopes descartou que as dificuldades financeira impeçam o clube de conseguir reforços para o decorrer da temporada.

- Problema financeiro tudo quanto é clube tem. Isto não quer dizer que não contrataremos. Quando estava no Botafogo, tínhamos pouco dinheiro, mas mesmo assim, trouxemos novidades. Trabalharemos neste sentido de lutar por bons jogadores e conseguir o que o Ramon quer - afirmou. O Cruz-Maltino já acertou com o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, ambos vindo do Madureira.