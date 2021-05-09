Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antes do Corinthians, Inter de Limeira bate o Guarani

Em Limeira, o Leão confirmou o bom momento e levou a melhor diante do Bugre...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 18:17
Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC
Em Limeira, a Inter confirmou o bom momento e derrotou o Guarani por 1 a 0. Com o placar, a Inter ficou na vice-liderança da chave A e passou de fase. O Bugre também avança, mas como vice-líder do grupo D.
Calendário
Agora, a Inter de Limeira mede forças contra o Corinthians, em São Paulo. O Bugre pega o Mirassol, fora de casa.
O jogo
O começo do jogo teve muita correria e pouca qualidade na hora de finalizar. O Guarani até saiu um pouco mais, porém foi a Inter de Limeira que assustou com Rondinelly. Nos acréscimos, Régis criou uma outra situação para o Bugre e o goleiro pegou.
Equilíbrio
Na etapa final o Bugre fez uma pressão inicial e criou algumas chances. Aos poucos a Inter de Limeira se soltou dentro de campo e Wellington viu milagre de Rafael Martins para segurar a igualdade.
O gol
O único gol do jogo veio na reta final. No contra-ataque, Roger bateu, o goleiro deu rebote e Mardley sacramentou o triunfo da Inter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados