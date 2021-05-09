Antes do Corinthians, Inter de Limeira bate o Guarani

Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Em Limeira, a Inter confirmou o bom momento e derrotou o Guarani por 1 a 0. Com o placar, a Inter ficou na vice-liderança da chave A e passou de fase. O Bugre também avança, mas como vice-líder do grupo D.

Calendário

Agora, a Inter de Limeira mede forças contra o Corinthians, em São Paulo. O Bugre pega o Mirassol, fora de casa.

O jogo

O começo do jogo teve muita correria e pouca qualidade na hora de finalizar. O Guarani até saiu um pouco mais, porém foi a Inter de Limeira que assustou com Rondinelly. Nos acréscimos, Régis criou uma outra situação para o Bugre e o goleiro pegou.

Equilíbrio

Na etapa final o Bugre fez uma pressão inicial e criou algumas chances. Aos poucos a Inter de Limeira se soltou dentro de campo e Wellington viu milagre de Rafael Martins para segurar a igualdade.

O gol