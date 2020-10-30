Antes de vencer o Athletico, Dome fez pedidos e disse: 'Vocês com a bola são muito melhores do que eles'; assista

O Flamengo saiu na frente pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Athletico-PR por 1 a 0, na última quarta-feira, em Curitiba. A partida coroou a ótima fase de Hugo Souza, que foi o herói da equipe de Domènec Torrent, inclusive com a defesa de um pênalti. E o técnico fez um discurso incisivo antes de a bola rolar na Arena da Baixada.

No vestiário, o catalão estimulou os jogadores a, na "dúvida", procurar Pedro e Bruno Henrique para evitar bolas perdidas na defesa, como ocorreu contra o Internacional (domingo último). Além disso, pediu para a equipe jogar com a bola pois "é muito melhor do que eles (Athletico)", cobrando também uma pressão física e mental perante diante dos adversários.

- Quando tiver dúvidas, não pode acontecer o que aconteceu no último jogo. Temos Pedro e, na esquerda, temos um jogador muito poderoso, que é o Bruno (Henrique). Mas precisamos jogar... Vocês com a bola são muito melhores do que eles. Mas, o mais importante é que vocês, sem a bola, jogarem com agressividade, pressão, pressão... Eles não poderão ter tempo para pensar. Mas não só pressão fisicamente, mentalmente também. Temos que mostrar a vontade que queremos ser campeões da Copa - disse o técnico em parte de sua fala.