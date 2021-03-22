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Antes de ser anunciado, Marco Antônio já fala como jogador do Botafogo: 'Time gigantesco'

Jogador pertencente ao Bahia e tem contrato com o Tricolor de Aço até o fim de 2023...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 11:59

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 11:59
Crédito: Divulgação/Bahia
O Botafogo está próximo de contratar mais um reforço para a temporada. Trata-se do meio-campista Marco Antônio, do Bahia. No entanto, antes mesmo do Alvinegro fechar a contratação e anunciar o jogador, ele já vestiu a camisa do time e falou como jogador do clube.- Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, que é o Botafogo. Um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, o qual optou por mim. Estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui, esse Glorioso, Botafogo, vamos que vamos meu Fogão - comemorou. O representante de Marco Antônio estará no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para conversas com Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo. Se a negociação avançar, o jogador, que tem contrato com o Bahia até o fim de 2023, chega a General Severino por empréstimo até o fim do ano.
Marco Antônio se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 pelo Desportiva Paraense e, logo depois, foi contratado pelo Bahia. Pelo Tricolor na última temporada, marcou quatro gols em 27 partidas disputadas. Nesta temporada, soma apenas 18 minutos em campo.

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