Antes de ser anunciado, Marco Antônio já fala como jogador do Botafogo: 'Time gigantesco'

O Botafogo está próximo de contratar mais um reforço para a temporada. Trata-se do meio-campista Marco Antônio, do Bahia. No entanto, antes mesmo do Alvinegro fechar a contratação e anunciar o jogador, ele já vestiu a camisa do time e falou como jogador do clube.- Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, que é o Botafogo. Um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, o qual optou por mim. Estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui, esse Glorioso, Botafogo, vamos que vamos meu Fogão - comemorou. O representante de Marco Antônio estará no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para conversas com Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo. Se a negociação avançar, o jogador, que tem contrato com o Bahia até o fim de 2023, chega a General Severino por empréstimo até o fim do ano.