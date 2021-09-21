Antes de semifinal da Libertadores, Hulk relembra passado palmeirense e se diz 'atleticano doente'

Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Na véspera do jogo de ida da semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Atlético-MG, o atacante Hulk concedeu entrevista coletiva após o último treino do Galo antes da partida.Palmeirense de coração, o atacante falou sobre sua relação com o Verdão e afirmou que o lado profissional fala mais alto.

- Sempre falei que tenho um carinho especial pelo Palmeiras desde criança. Na minha casa, todo mundo era corintiano e eu o único palmeirense. Mas depois que você se torna profissional, você torce para o time que trabalha. Hoje sou atleticano doente - disse Hulk.

>> Quem é melhor, Palmeiras ou Atlético-MG? Vote por posição!O camisa 7 do Atlético-MG também disse que o duelo será equilibrado, sem favoritismo para um dos lados, rebatendo o discurso de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.

- O Abel joga isso para a gente, mas podemos jogar de volta também, porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores e está defendendo o título - analisou.

- Hoje é um jogo 50 a 50. Como eu sempre falo, as duas equipes mereceram chegar onde chegaram, estar numa semifinal da Libertadores não é por acaso. Você pode não jogar tão bem e chegar, mas as duas equipes jogaram bem e fizeram muito bem seu papel para chegarem nessa semifinal - concluiu.

Hulk está pendurado, podendo desfalcar o Atlético-MG no duelo decisivo, caso receba o terceiro cartão amarelo no Allianz Parque.

Antes de ser contratado pelo clube mineiro, o atacante declarou publicamente, em diversas oportunidades, sua preferência em atuar pelo Verdão. Em fevereiro de 2020, ele esteve com a família no Allianz Parque para acompanhar a vitória do Palmeiras por 3 a 1 diante do Mirassol, ainda pelo Campeonato Paulista. Na época, as partes não chegaram a um acordo financeiro.