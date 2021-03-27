Antes de passar bastão, Flamengo 'alternativo' tem última chance de mostrar serviço a Ceni no Carioca

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Cinco jogos, quatro vitórias, uma derrota, nove gols marcados e apenas dois sofridos. Amparado por bons números, o time alternativo do Flamengo tem cumprido a missão nas primeiras rodadas da Taça Guanabara. Neste sábado, às 21h05 (de Brasília), os comandados de Maurício Souza terão a última chance de mostrar as virtudes antes de passar o bastão para o grupo principal.

A partida será contra o Boavista, no Estádio Elcyr Resende Barbosa, em Bacaxá, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Boavista x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesComposto majoritariamente por jovens, a equipe alternativa do Flamengo contou com reforços importantes nos últimos compromissos do Carioca. Para o duelo contra o Boavista, válido pela sexta rodada da Taça Guanabara, a grande novidade será a presença de Gabigol, que pediu para antecipar o retorno e fará sua estreia na temporada 2021.

A tendência é o camisa 9 assumir a posição de titular na vaga de Pedro, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa no início do jogo contra o Botafogo e será desfalque. Ele iniciou tratamento no CT Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, e ainda não há data confirmada para o retorno.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Boavista é: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes, Pepê, Vitinho, Michael e Gabigol.

Com exceção de Gabigol, todos os outros titulares não têm vaga garantida na equipe comandada por Rogério Ceni e precisam mostrar serviço ao treinador. Os casos mais simbólicos são de Léo Pereira, Vitinho e Michael, atletas contestados por parte da torcida e que buscam recuperar espaço no elenco principal.

+ Flamengo tinha Júnior como técnico e dupla de ataque histórica na última vez em Bacaxá; relembreDa mesma forma, há os jovens que abriram mão das férias e da pré-temporada para disputar o início do Carioca como "referências" entre os companheiros. São os casos de Matheuzinho, Hugo Moura, João Gomes e Pepê, que tiveram boas atuações e deram mais um passo para se afirmarem como opções no plantel rubro-negro para o restante da temporada.

Após falhas recentes, Hugo Souza terá mais uma chance de mostrar evolução no jogo com os pés e de passar mais segurança na saída de bola, tão valorizada por Rogério Ceni. Com Diego Alves recuperado, a tendência é que o jovem seja preterido na disputa pelo vaga de goleiro titular.

Além deles, Renê busca superar a desconfiança de parte da torcida e se afirmar como reserva imediato de Filipe Luís. Bruno Viana, por sua vez, terá a oportunidade de seguir mostrando as credenciais de olho em uma vaga no time titular. O reforço deixou boas impressões nas primeiras duas partidas, mas ainda precisa mostrar serviço para superar a concorrência de Willian Arão e Gustavo Henrique - os considerados titulares por Ceni.

Por fim, há os jovens que começarão entre os reservas e podem entrar no decorrer da partida. Artilheiro do Carioca, Rodrigo Muniz ganhou pontos com o treinador e deve ganhar mais oportunidades do que na última temporada. Ramon, Noga, Lázaro e Thiaguinho são outros que buscam espaço no elenco profissional e esperam ter a última chance de aparecer para o treinador.

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