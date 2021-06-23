Antes de maratona no Rio de Janeiro, Fluminense busca primeira vitória como visitante no Brasileirão

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

O Fluminense segue a maratona de partidas complicadas na atual temporada. Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Roger Machado terá o quarto jogo fora de casa na competição e tenta a primeira vitória longe do Rio de Janeiro. O adversário desta quarta-feira é o Atlético-GO, às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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Até o momento, o Flu teve confrontos contra São Paulo, Red Bull Bragantino e Fortaleza fora de casa, todas terminaram em empate. A primeira foi 0 a 0, a segunda 2 a 2 e a terceira 1 a 1, na rodada passada. Além disso, foram duas partidas no Rio de Janeiro, as vitórias diante de Cuiabá e Santos, ambas por 1 a 0. Os bons resultados como visitante foram uma das chaves do Tricolor na temporada passada para brigar por uma vaga direta na Libertadores.

Vale destacar que esses são os últimos desafios antes de uma sequência em solo carioca, mas, por conta da Copa América, fora do Maracanã. No domingo, o Fluminense tem o Corinthians em São Januário, na quarta-feira o Athletico-PR em Volta Redonda, onde também deve acontecer o clássico Fla-Flu no dia 4. Por último, enfrenta o Ceará em 7 de julho, novamente na casa do Vasco.

Veja a tabela do Brasileirão

- Nesse início de Campeonato Brasileiro, algumas equipes estão despontando, entre elas o Fortaleza. As outras equipes que estiveram envolvidas na Libertadores e na Copa do Brasil estão tendo algum tipo de dificuldade nesse início e estamos jogando bem, sobretudo nesse primeiro bloco de seis jogos. Temos quatro partidas fora, é importante estar nesse bloco da frente, não se distanciar. Estamos a três pontos do líder. Penso que é uma média que, somada a vitórias que certamente vamos conquistar lá na frente, nos dará uma vantagem - analisou Roger após a última partida.Mas o adversário da noite promete dar trabalho. Na última temporada, foram quatro jogos e apenas uma vitória do Fluminense. O Atlético-GO foi o responsável pela eliminação precoce na Copa do Brasil, revertendo a vitória do Tricolor por 1 a 0 em casa e vencendo por 3 a 1 em Goiânia. No Brasileirão, empate por 1 a 1 no Maracanã e derrota de 2 a 1 fora.

Vale lembrar que o Flu pode ficar a um jogo de igualar a maior sequência invicta do Brasileirão. Atualmente são 14 partidas, superando 2012 (12), 2005 (13) e 2010 (15). A melhor é de 16 confrontos, entre 1984 e 1985, com Carlos Alberto Parreira.