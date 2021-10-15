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Antes de enfrentar o Coritiba pela Série B, Vasco treina com novidades em São Januário

O próprio treino na Colina Histórica é coisa rara, Andrey voltou a campo e os atacantes Léo Jabá e Sánchez participaram da atividades. Clube destacou também MT e Caio Eduardo...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 18:19

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:19

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O clima é de final. Vai ter torcida apoiando no jogo contra o líder e o treino do Vasco na véspera de encarar o Coritiba foi em São Januário. E contou com Andrey, Léo Jabá e Jhon Sánchez. Destes, os atacantes deverão ser opção para Fernando Diniz. Não está confirmado, mas MT e Caio Eduardo, que seguem em período de observação, podem também aparecer entre os relacionados.Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:
"Com foco no importante duelo contra o Coritiba, o Vasco da Gama treinou na manhã desta sexta-feira (15/10) no Estádio de São Januário. A atividade foi marcada para o local do jogo a pedido do técnico Fernando Diniz, com o objetivo de ambientar ainda mais o time com o gramado da Colina Histórica, algo que já havia acontecido na véspera da partida diante do Goiás.
A comissão técnica promoveu uma série de trabalhos físicos, técnicos e táticos com os jogadores no Caldeirão. Os atacantes Léo Jabá e Jhon Sánchez, que não estiveram à disposição nos jogos passados, participaram normalmente da movimentação. O mesmo vale para os jovens meio-campistas MT e Caio Eduardo, que se reapresentaram para período de avaliação após defenderem o time sub-20.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Uma novidade na atividade foi a presença de Andrey. Reintegrado aos treinamentos com o grupo na semana passada, o volante foi isolado no início desta semana após apresentar sintomas de COVID-19 e não participou de nenhum treinamento visando a partida contra o Coritiba. Num intervalo de 72 horas, o Clube realizou três testes para COVID-19 em Andrey. Como todos eles tiveram o resultado negativo, o camisa 6 reiniciou o processo de recondicionamento físico nesta sexta (15)."

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