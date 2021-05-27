Antes de encarar o Flamengo, Vélez treina no CT do Fluminense; clubes interagem em rede social

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Vélez Sarsfield, da Argentina, está no Rio de Janeiro para disputar a liderança do Grupo G com o Flamengo, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. Antes de entrar em campo, a equipe treinou no CT Carlos Castilho, que pertence ao Fluminense. Através do Twitter, os argentinos agradeceram e receberam uma resposta do Tricolor.

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A amizade dos clubes vem de alguns anos atrás. Inicialmente, o primeiro elo veio das cores. O primeiro uniforme do Vélez teve listras verticais com as cores vermelho, branco e verde, devido à origem europeia. De acordo com o site do clube, em 1969, quando enfrentaram o Santos de Pelé em amistoso, a equipe utilizou os uniformes originais do Fluminense, que foram comprados no Brasil após uma viagem de férias de um funcionário do clube.

Há também uma parceria entre as torcidas dos dois clubes. Em 2008, quando o Flu encarou o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, os argentinos apoiaram tricolores dentro e fora do estádio. Isso se repetiu em 2011, quando o Fluminense enfrentou o Argentino Juniors.

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