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futebol

Antes de encarar o Flamengo, Vélez treina no CT do Fluminense; clubes interagem em rede social

Equipe argentina encara o rival do Tricolor nesta quinta, em partida que vale a liderança do grupo da Libertadores...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 17:44
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Vélez Sarsfield, da Argentina, está no Rio de Janeiro para disputar a liderança do Grupo G com o Flamengo, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. Antes de entrar em campo, a equipe treinou no CT Carlos Castilho, que pertence ao Fluminense. Através do Twitter, os argentinos agradeceram e receberam uma resposta do Tricolor.
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A amizade dos clubes vem de alguns anos atrás. Inicialmente, o primeiro elo veio das cores. O primeiro uniforme do Vélez teve listras verticais com as cores vermelho, branco e verde, devido à origem europeia. De acordo com o site do clube, em 1969, quando enfrentaram o Santos de Pelé em amistoso, a equipe utilizou os uniformes originais do Fluminense, que foram comprados no Brasil após uma viagem de férias de um funcionário do clube.
Há também uma parceria entre as torcidas dos dois clubes. Em 2008, quando o Flu encarou o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, os argentinos apoiaram tricolores dentro e fora do estádio. Isso se repetiu em 2011, quando o Fluminense enfrentou o Argentino Juniors.
Veja a tabela completa do Brasileirão
Em segundo lugar no Grupo G, o Vélez precisa vencer a partida no Maracanã para ultrapassar o próprio Flamengo e terminar a fase de grupos em primeiro. O Fluminense já fez a sua parte e está classificado às oitavas na Libertadores com a liderança do D.

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