Antes de 'decisão' com o Atlético-MG, Renato Gaúcho despista sobre ter entregado o cargo no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Na chegada ao Maracanã para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, Renato Gaúcho foi questionado, mas não respondeu se entregou (ou não) o cargo de técnico do Flamengo na última quarta, após a derrota por 3 a 0 e a eliminação na Copa do Brasil, diante do Athletico. Confira o que Renato disse:

- Prefiro não comentar sobre esse assunto. Esse assunto é meu, do Braz, do Spindel e do presidente - afirmou o treinador ao "Premiere", no Maracanã.O treinador também falou sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, afirmando que o time ainda está na briga pelo inédito Tri nacional.