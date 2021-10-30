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Antes de 'decisão' com o Atlético-MG, Renato Gaúcho despista sobre ter entregado o cargo no Flamengo

Técnico foi questionado se colocou o cargo à disposição após a eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, mas não respondeu...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 18:13

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 18:13

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na chegada ao Maracanã para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, Renato Gaúcho foi questionado, mas não respondeu se entregou (ou não) o cargo de técnico do Flamengo na última quarta, após a derrota por 3 a 0 e a eliminação na Copa do Brasil, diante do Athletico. Confira o que Renato disse:
- Prefiro não comentar sobre esse assunto. Esse assunto é meu, do Braz, do Spindel e do presidente - afirmou o treinador ao "Premiere", no Maracanã.O treinador também falou sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, afirmando que o time ainda está na briga pelo inédito Tri nacional.
- Vamos procurar fazer nossa parte, um jogo difícil. O Flamengo vai buscar a vitória para que possamos brigando no Brasileiro também. Temos uma decisão no dia 27 e temos chances no Brasileirão. Enquanto for assim, vamos buscar as vitórias - afirmou Renato, que comanda o Flamengo diante do líder Atlético-MG.

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