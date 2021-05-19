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Antes de assinar com o Lyon, Henrique se despede do Vasco: 'Fiz amigos que vou levar para sempre'

Lateral-esquerdo deixou o clube de São Januário três meses antes do fim do contrato. Foram 16 anos vestindo a camisa cruz-maltina...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 16:20
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O lateral-esquerdo Henrique, que chegou em acordo para rescindir com o Vasco, está a caminho do Lyon (FRA). Mas antes de assinar com a equipe em que Juninho Pernambucano é dirigente, o jogador de 26 anos se despediu do clube onde passou a maior parte da vida.Confira a publicação, feita na conta dele no Instagram:
"Gratidão eterna! Encerro um ciclo de 16 anos no clube que me acolheu ainda criança, onde cresci, aprendendo diariamente com pessoas maravilhosas, como professores, treinadores, companheiros (desde as categorias de base até o time profissional), e todos os funcionários, que me ajudaram muito em todos esses anos. Em São Januário fiz amigos que vou levar no meu coração para sempre e serei eternamente grato a esta instituição gigante.
Obrigado por tudo, Club de Regatas Vasco da Gama!"
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

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