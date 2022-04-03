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Antes da viagem do Flamengo ao Peru, Braz se reúne com Paulo Sousa e reitera apoio ao trabalho do técnico

No último sábado, após o empate em 1 a 1 com o Fluminense, Marcos Braz já havia falado sobre o tema...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 19:24

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:24

Após o vice do Campeonato Carioca e mais uma atuação abaixo do esperado do Flamengo, Marcos Braz, VP de futebol do clube, e o técnico Paulo Sousa se reuniram no Ninho do Urubu. Durante a conversa, que durou cerca de uma hora, o dirigente reiterou apoio ao treinador.> ATUAÇÕES: Arrascaeta e João Gomes se salvam no vice do FlamengoA notícia foi dada pelo site UOL, que também informou que o Braz esfriou os ânimos. O VP, na conversa, destacou que tanto os processos de reformulação quanto ajustes no dia a dia serão tocados "no tempo do clube".
Inclusive, vale lembrar que, no último sábado, após o empate em 1 a 1 com o Fluminense, Marcos Braz já havia falado sobre o tema. Durante a conversa com os jornalistas na área mista do Maracanã, o dirigente foi questionado se faltava comando ao time. Assim, Braz reiterou confiança no técnico Paulo Sousa e destacou que essa "retórica (da falta de comando) vem sempre quando os resultados não acontecem".
- Essa retórica de falta de comando toda hora vem. Ela vem bem, vem sempre quando os resultados não acontecem. O Paulo tem todo o nosso apoio, o Paulo tem todo um departamento. E a gente confia, tem os profissionais que foram bem integrados com ele lá. Então, essa retórica de falta de comando ela vem junto com as faltas de resultado. Isso aí é um negócio que tem que se aprender a conviver e somente os resultados positivos é que fazem com que essa retórica vá embora.
> Veja e simule a tabela da Libertadores
Agora, o Flamengo já vira a chave para a Copa Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa, pela primeira rodada da competição continental.
Crédito: PauloSousaaoladodeMarcosBraznoNinhodoUrubu(Foto:AlexandreVidal/CRF

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