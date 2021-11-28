Antes da reformulação do elenco, Vasco cumpre tabela e se despede da temporada de forma melancólica

Sem chance de acesso, o Vasco se despede da temporada de maneira melancólica neste domingo, às 16h, contra o Londrina, no Estádio do Café. A equipe passará por uma reformulação em 2022, assim como o departamento de futebol. Antes disso, ainda precisa cumprir tabela diante de um adversário, que briga para permanecer na segunda divisão. Só a vitória interessa para os paranaenses, que torcem contra o Remo. Com uma campanha frustrante, o Cruz-Maltino segue sem vencer há sete rodadas e ocupa apenas a nona colocação na tabela. Para escalar o time, Fábio Cortez já verá reflexos da reformulação. Neste cenário, Andrey, Léo Jabá, Walber e Zeca tiveram suas férias antecipadas e devem deixar o clube no fim do ano. Além deles, Morato sentiu dores na coxa direita e também está fora do duelo.

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Com 49 pontos, a atual campanha do Vasco acumula recordes negativos, que dão dor de cabeça ao torcedor. O sistema defensivo apresentou ao longo do ano bastante insegurança e diversos deslizes individuais e coletivos. O time jamais transmitiu a confiança de que conquistaria o acesso e sequer entrou no G4 em alguma rodada.

A tendência é que Caio Lopes volte a ser titular no meio de campo. O contrato do jovem se encerra no fim de janeiro, mas por ser promissor, deve permanecer para o ano que vem. Por outro lado, Marquinhos Gabriel também deve retornar à equipe, mas a permanência do meia na próxima temporada ainda é uma incógnita, e só será definida pela nova comissão técnica.

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Outra negociação que segue indefinida no clube é a possível permanência de Germán Cano em 2022. O contrato do argentino se encerra no fim do ano, mas ainda há dúvidas sobre seu futuro, já que ele tem mercado no futebol brasileiro. Artilheiro do time nas duas últimas temporadas, o atleta perdeu pênaltis importantes como contra o Internacional, na temporada passada, e diante do Guarani, no Brinco de Ouro.

A promessa é de que a diretoria do Vasco explique quais serão as diretrizes da nova temporada depois do fim da Série B. Com isso, o clube procura reforçar o departamento de futebol antes de definir qual será o treinador, que iniciará esse trabalho. A partir dessas definições, as mudanças no elenco serão realizadas.

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Paralelo a isso, duas investidoras se reuniram com a direção do Vasco durante a última semana. Ambas participantes do reality, Shark Tank Brasil, Carol Paiffer e Camila Farani demonstraram interesse em ajudar o Gigante da Colina. Ainda não há uma definição concreta de que maneira elas poderão ajudar a atrair investimentos. Porém, parte da torcida criou esperança e enviou mensagens pedindo o apoio das duas nas redes sociais.