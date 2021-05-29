Antes da estreia na Série B, Vasco rende homenagem a Nelson Sargento

Antes da partida contra o Operário-PR, neste sábado, o Vasco rendeu mais uma homenagem a Nelson Sargento, multiartista vascaíno que morreu na última quinta-feira. Uma bandeira e outros objetos da Estação Primeira de Mangueira foram colocados no centro do gramado. A lenda do samba era presidente de honra da Verde e Rosa.- Nossa amizade jamais se apagará, Nelson Sargento. Obrigado, Mangueira pela oportunidade de fazermos esta singela homenagem juntos - disse o texto na conta oficial do Cruz-Maltino no Twitter.