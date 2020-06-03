Antecipado por Jorge Jesus, anúncio do 'Fico' gera surpresa no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O dia 2 de maio já chegava ao fim quando Jorge Jesus, por meio de seu perfil no Instagram, comunicou que havia definido pela renovação com o Flamengo por um ano. "Digam à Nação que fico!", publicou o treinador às 23h41. A antecipação do desfecho positivo da negociação surpreendeu a cúpula do clube, uma vez que o contrato ainda não havia, de fato, sido assinado.

As informações são da "ESPN". Ainda segundo a publicação, o "furo" dado pelo Mister desagradou pois os canais de comunicação do clube perderam a oportunidade de darem em primeiro mão a renovação - a qual está em negociação desde dezembro de 2019 e geraria grande impacto e engajamento.

No momento da publicação do "Fico", a diretoria não havia recebido de volta o contrato enviado ao técnico no qual constava uma multa de 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) em caso de término do vínculo em data anterior à decisão do próximo Mundial de Clubes. Com o anúncio feito pelo técnico, o Fla entende que o Mister concordou com os termos e assinará o contrato nesta condição.