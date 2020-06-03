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futebol

Antecipado por Jorge Jesus, anúncio do 'Fico' gera surpresa no Flamengo

Diretoria do Flamengo ainda não havia recebido o contrato assinado pelo treinador no momento em que o próprio Mister anunciou, nas redes sociais, a decisão de ficar no clube...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 14:58

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 14:58

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O dia 2 de maio já chegava ao fim quando Jorge Jesus, por meio de seu perfil no Instagram, comunicou que havia definido pela renovação com o Flamengo por um ano. "Digam à Nação que fico!", publicou o treinador às 23h41. A antecipação do desfecho positivo da negociação surpreendeu a cúpula do clube, uma vez que o contrato ainda não havia, de fato, sido assinado.
As informações são da "ESPN". Ainda segundo a publicação, o "furo" dado pelo Mister desagradou pois os canais de comunicação do clube perderam a oportunidade de darem em primeiro mão a renovação - a qual está em negociação desde dezembro de 2019 e geraria grande impacto e engajamento.
No momento da publicação do "Fico", a diretoria não havia recebido de volta o contrato enviado ao técnico no qual constava uma multa de 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) em caso de término do vínculo em data anterior à decisão do próximo Mundial de Clubes. Com o anúncio feito pelo técnico, o Fla entende que o Mister concordou com os termos e assinará o contrato nesta condição.
Contratado em junho de 2019 e campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro, em 2019, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, em 2020, o treinador Jorge Jesus tem seu atual vínculo com o Flamengo até 19 de junho.E MAIS:Protocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para ConmebolO 'fico' de Jesus é a notícia que a torcida do Flamengo tanto esperavaFlamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do Ninho E MAIS:

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