Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ansu Fati retorna, marca e Barcelona vence o Levante no Camp Nou

Memphis Depay foi responsável por anotar o primeiro gol da partida em cobrança de pênalti, De Jong marcou o segundo e Ansu Fati fechou o placar...
LanceNet

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 13:07

Crédito: Depay marcou o primeiro gol da vitória do Barcelona sobre o Levante (LLUIS GENE / AFP
Após dois empates seguidos, o Barcelona conseguiu se recuperar no Campeonato Espanhol ao vencer o Levante por 3 a 0 no Camp Nou. Memphis Depay, autor do primeiro gol, foi o grande destaque da partida criando diversas chances, enquanto Luuk de Jong e Ansu Fati, após 11 meses afastado dos gramados, completaram o placar.BOLA NA REDEAos cinco minutos de jogo, Depay fez jogada individual pelo lado esquerdo da área, sofreu pênalti e converteu a cobrança. Aos 13, Dest encontrou Luuk de Jong livre de marcação dentro da área e o centroavante finalizou sem chances para ampliar o placar para o Barcelona. Aos 22, Piqué desperdiçou chance clara ao receber cruzamento, mas finalizar de canela pela linha de fundo.
CHANCES DESPERDIÇADASO clube catalão dominou a primeira etapa, enquanto o Levante não conseguiu criar nada. Aos 38 minutos, Gavi foi lançado em profundidade, tentou encobrir Fernández, mas parou no goleiro. No final da partida, o arqueiro fez outra ótima intervenção com apenas uma das mãos após Depay receber cruzamento e cabecear com perigo.
FOI MAL, DEPAYO início da segunda etapa começou como o primeiro tempo. Aos três minutos, Depay roubou a bola da zaga do Levante e chutou de fora da área para boa defesa de Fernández. Aos 20, o holandês foi lançado dentro da área e finalizou rasteiro para outra intervenção do goleiro adversário. Os culés seguiram criando chances, mas sem a mesma efetividade do início do jogo.
RETORNO TRIUNFAL​Ansu Fati, jovem que herdou a camisa 10 de Lionel Messi e que estava 11 meses afastado dos gramados, entrou em campo aos 35 minutos da etapa final. Nos acréscimos, o atacante de 18 anos fez jogada individual, finalizou de fora e marcou o gol em sua reestreia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados