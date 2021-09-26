Ansu Fati retorna, marca e Barcelona vence o Levante no Camp Nou

Após dois empates seguidos, o Barcelona conseguiu se recuperar no Campeonato Espanhol ao vencer o Levante por 3 a 0 no Camp Nou. Memphis Depay, autor do primeiro gol, foi o grande destaque da partida criando diversas chances, enquanto Luuk de Jong e Ansu Fati, após 11 meses afastado dos gramados, completaram o placar.BOLA NA REDEAos cinco minutos de jogo, Depay fez jogada individual pelo lado esquerdo da área, sofreu pênalti e converteu a cobrança. Aos 13, Dest encontrou Luuk de Jong livre de marcação dentro da área e o centroavante finalizou sem chances para ampliar o placar para o Barcelona. Aos 22, Piqué desperdiçou chance clara ao receber cruzamento, mas finalizar de canela pela linha de fundo.
CHANCES DESPERDIÇADASO clube catalão dominou a primeira etapa, enquanto o Levante não conseguiu criar nada. Aos 38 minutos, Gavi foi lançado em profundidade, tentou encobrir Fernández, mas parou no goleiro. No final da partida, o arqueiro fez outra ótima intervenção com apenas uma das mãos após Depay receber cruzamento e cabecear com perigo.
FOI MAL, DEPAYO início da segunda etapa começou como o primeiro tempo. Aos três minutos, Depay roubou a bola da zaga do Levante e chutou de fora da área para boa defesa de Fernández. Aos 20, o holandês foi lançado dentro da área e finalizou rasteiro para outra intervenção do goleiro adversário. Os culés seguiram criando chances, mas sem a mesma efetividade do início do jogo.
RETORNO TRIUNFALAnsu Fati, jovem que herdou a camisa 10 de Lionel Messi e que estava 11 meses afastado dos gramados, entrou em campo aos 35 minutos da etapa final. Nos acréscimos, o atacante de 18 anos fez jogada individual, finalizou de fora e marcou o gol em sua reestreia.