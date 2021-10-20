Ansu Fati renova com o Barcelona até 2027 e terá multa maior que 6 bilhões de reais

Crédito: Divulgação / FC Barcelona

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do seu camisa 10, Ansu Fati. A jovem promessa da equipe blaugrana acertou contrato até 2027, com uma multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões na cotação atual).Veja a tabela da Champions

Foi anunciada a renovação de Ansu Fati nesta quarta-feira. O Barcelona afastou o assédio de outros gigantes europeus por sua jovem promessa ao assegurar um novo contrato para o jovem jogador. Os valores de salário não foram anunciados.

O jogador de 18 anos posou em fotos ao lado do presidente do Barcelona, Joan Laporta, ao assinar o contrato, válido até o final da temporada 2026/2027. O Barcelona ainda colocou uma multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões), mesmo valor estipulado para Pedri.

Novo camisa 10 do Barcelona após a saída de Lionel Messi, Ansu Fati soma um total de quinze gols e seis assistências em 48 jogos pela equipe blaugrana. Sua estreia foi feita ainda em 2019, quando tinha 19 anos. Na última temporada, o jovem jogador sofreu com uma lesão.