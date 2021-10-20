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Ansu Fati renova com o Barcelona até 2027 e terá multa maior que 6 bilhões de reais

Jovem camisa 10 do Barcelona assinou contrato com a equipe blaugrana com multa rescisória no valor 1 bilhão de euros...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:33

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:33

Crédito: Divulgação / FC Barcelona
O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do seu camisa 10, Ansu Fati. A jovem promessa da equipe blaugrana acertou contrato até 2027, com uma multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões na cotação atual).Veja a tabela da Champions
Foi anunciada a renovação de Ansu Fati nesta quarta-feira. O Barcelona afastou o assédio de outros gigantes europeus por sua jovem promessa ao assegurar um novo contrato para o jovem jogador. Os valores de salário não foram anunciados.
O jogador de 18 anos posou em fotos ao lado do presidente do Barcelona, Joan Laporta, ao assinar o contrato, válido até o final da temporada 2026/2027. O Barcelona ainda colocou uma multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões), mesmo valor estipulado para Pedri.
Novo camisa 10 do Barcelona após a saída de Lionel Messi, Ansu Fati soma um total de quinze gols e seis assistências em 48 jogos pela equipe blaugrana. Sua estreia foi feita ainda em 2019, quando tinha 19 anos. Na última temporada, o jovem jogador sofreu com uma lesão.
Nesta quinta-feira, Ansu Fati deve participar de coletiva de imprensa no Camp Nou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, para falar sobre o seu novo contrato.

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