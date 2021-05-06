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futebol

Ansu Fati passa por cirurgia em Portugal, informa Barcelona

Atacante passou por artroscopia na cidade do Porto, no norte do país, por conta de lesão no menisco do joelho esquerdo. Atleta está fora da Eurocopa e das Olimpíadas...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 17:19
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O atacante Ansu Fati, do Barcelona, passou por mais uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta-feira. Segundo informou o clube, o procedimento aconteceu na cidade do Porto, em Portugal, e tudo ocorreu dentro do previsto pela equipe catalã.
+ Veja a tabela da La Liga- Depois de viajar para o Porto, Ansu Fati foi submetido a uma artroscopia do joelho esquerdo pelo Dr. José Carlos Noronha, sob supervisão dos Serviços Médicos do Clube. O jogador continuará com seu processo de recuperação - informou o Barcelona.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
De acordo com a imprensa espanhola, o tempo de recuperação de Ansu Fati é de dois meses e o jogador deverá estar disponível para o início da próxima temporada. Desta forma, o atacante de 18 anos não poderá disputar Eurocopa e Olimpíadas pela seleção espanhola.
Ansu Fati se lesionou no dia 7 de novembro de 2020, em vitória do Barcelona sobre o Real Betis no Campeonato Espanhol. Desde então, o camisa 22 já havia passado por outras duas cirurgias antes da realizada nesta quinta-feira.

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