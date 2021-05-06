Ansu Fati passa por cirurgia em Portugal, informa Barcelona

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O atacante Ansu Fati, do Barcelona, passou por mais uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta-feira. Segundo informou o clube, o procedimento aconteceu na cidade do Porto, em Portugal, e tudo ocorreu dentro do previsto pela equipe catalã.

+ Veja a tabela da La Liga- Depois de viajar para o Porto, Ansu Fati foi submetido a uma artroscopia do joelho esquerdo pelo Dr. José Carlos Noronha, sob supervisão dos Serviços Médicos do Clube. O jogador continuará com seu processo de recuperação - informou o Barcelona.

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De acordo com a imprensa espanhola, o tempo de recuperação de Ansu Fati é de dois meses e o jogador deverá estar disponível para o início da próxima temporada. Desta forma, o atacante de 18 anos não poderá disputar Eurocopa e Olimpíadas pela seleção espanhola.